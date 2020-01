Fin de la réduction de 50% sur le parking à Rive Gauche: "A Bruxelles, les gens ne se plaignent pas"

Depuis le 1er janvier, le gestionnaire du parking souterrain du centre commerciale Rive Gauche à Charleroi a décidé de supprimer la réduction de 50% sur le prix de stationnement pour les automobilistes qui utilisaient l’application smartphone. Une décision qui énerve les clients mais également les commerçants. D’autant que le centre commercial n'a pas communiqué à temps.

Comme de nombreux automobilistes, Lorenzo a eu une mauvaise surprise en sortant du parking de Rive Gauche en ce début d’année. Au moment d’utiliser le code promotionnel qui permet d’obtenir une réduction de 50% via l’application smartphone du centre commercial, il a reçu un message d’erreur lui indiquant que cette promotion était terminée depuis le 1er janvier 2020. Révolté, il a décidé de nous contacter via le bouton Alertez-nous. "De nombreux clients étaient furieux car il n’y a eu aucune communication de la part de Rive Gauche. Nous n’étions pas au courant de ce changement. Les prix sont maintenant aussi chers qu’à Bruxelles, c’est exorbitant !" Le tarif pour garer sa voiture dans le parking souterrain est maintenant fixé à 1,60€ par heure pour tout le monde contre 0,80€/h auparavant pour les usagers possédant l’application.

Les Bruxellois et les Anversois ne se plaignent pas

Rive Gauche a finalement communiqué sur les réseaux sociaux quelques jours après la fin de cette promotion. Nous avons contacté le centre commercial qui affirme n’avoir aucune responsabilité dans cette décision. "Le parking souterrain est tenu par un gestionnaire indépendant. Il s’agit de leur choix." Rive Gauche justifie malgré tout le choix du gestionnaire. "Il faut savoir que de nombreuses personnes profitaient de cette promotion pour se garer dans le parking sans fréquenter notre shopping. Et puis les tarifs ne sont pas si élevés. Les gens se plaignent à Charleroi alors que les Bruxellois ou les Anversois ont l’habitude de payer plus." Le centre commercial regrette néanmoins sa communication tardive. "Nous sommes au courant depuis le 26 décembre et c’est vrai que nous avons tardé à communiquer. Mais nous sommes certains que les gens s'adapteront. Et puis, les commerçants peuvent faire la démarche d’offrir une heure de parking à leurs clients."

Un nouveau coup dur pour les commerçants

Mais du côté des commerçants justement, la nouvelle a du mal à passer. Un vendeur, qui souhaite rester anonyme, affirme que c’est un nouveau bâton mis dans les roues des commerces de la galerie. "Je peux comprendre la décision du gestionnaire car, en effet, certaines personnes profitaient de la réduction pour se garer sans jamais se rendre dans les magasins. Mais ça reste un nouveau coup dur pour nous et de nombreux collègues partagent mon avis. Déjà que la galerie ne marche pas très bien…"

Il craint aussi le pire pour les restaurateurs et les petits commerces. "Si vous voulez juste venir boire un verre, vous aller payer autant pour le parking que pour votre consommation… Et les clients ne viendront plus pour les petits achats. C’est aussi la fin de la journée shopping. Car rester cinq heures dans la galerie coûtera 10€ par voiture !"

Pour l’instant, le commerçant n’a encore constaté aucune baisse de fréquentation. Mais une fois la période des soldes passées, il est persuadé que ce changement aura un impact. "Surtout que l'ouverture du magasin Primarkt à Mons va également attirer nos clients." Lorenzo, qui nous a contacté, confirme en tout cas qu’il ne retournera pas dans le centre commercial. "A ce prix-là, j’irai plutôt à Ville 2 ou au Shopping Nivelles. Le parking y est gratuit."