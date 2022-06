Une équipe belge s'apprête à participer à la Coupe d'Europe de foot fauteuil à Genève: "Mais ce rêve a un coût", confie le coach

Robin, passionné de football, se donne corps et âme pour faire vivre son club de foot fauteuil créé en septembre 2021. Aujourd'hui, sa détermination paie. C'est à Genève qu'il s'apprête à se rendre pour participer à la Coupe d'Europe de foot fauteuil.

"Une mentalité de gagnants, un groupe avec une belle harmonie". Robin présente fièrement son équipe de foot fauteuil. En septembre 2021, ce passionné de football a décidé de créer son asbl de foot fauteuil, appelée "RedFox". Cet ancien joueur de football tente ainsi de transmettre les valeurs du football et plus généralement du sport à des jeunes dont le handicap réduit fortement les possibilités de s'inscrire dans un club. Une idée qui lui est venue en observant le parcours de son fils, Iago.

Iago, a 12 ans. Atteint d'une amyotrophie spinale, le jeune garçon est lourdement handicapé. Alors qu'il est âgé de 7 ans, ses parents décident de l'inscrire dans un club de sport. En raison de son handicap, deux disciplines s'offrent à lui: la boccia (un sport apparenté à la pétanque) et le foot fauteuil (une variante du football pratiquée par des personnes en fauteuil électrique).

On a des joueurs qui ont parfois plus de niaque

Iago choisit le foot fauteuil. Direction Charleroi, où se trouve à cette époque le seul club de foot fauteuil. Pendant quelques années, il y apprend les bases de la discipline. "Une fois installé dans sa chaise, il est 100% autonome", confie le père de famille. Les règles sont simples: deux équipes de 4 joueurs s'affrontent sur un terrain en intérieur et sur lequel deux goals sont placés. Robin découvre la pratique en même temps que son fils. Lui vient alors l'idée de fonder un club à Bruxelles. C'est ainsi que naissent les "RedFox". Robin en prend la présidence et le coaching.

Pour démarrer, une équipe de 8 joueurs était nécessaire. Parmi les achats les plus onéreux: les fauteuils électriques. Leur particularité ? "Elles sont très basses et armées d'un pare-choc", décrit Robin. Grâce à des sponsors et une campagne participative, le père de famille parvient à réunir les sommes nécessaires pour acquérir ce matériel spécifique. À travers son club, le président voit des talents se former. "On peut vraiment trouver la même richesse que dans le football classique. On a beau être dans de l'handisport, on a des joueurs qui ont parfois plus de gnac", assure-t-il.

Durant cette première saison, les RedFox participent au championnat de foot fauteuil en France, en 4e division. L'équipe belge s'est hissée en tête du classement. "J'ai commencé avec 7 débutants sur 8 joueurs. On a réussi à créer une belle harmonie", s'exclame fièrement Robin. Avant d'ajouter: "Ce sont des jeunes qui n'ont jamais eu la chance de connaître le sport collectif à cause de leur handicap. Aujourd'hui, ils découvrent ce qu'est un club. Je pense que l'on a réussi car ils sont fiers de porter les couleurs de l'équipe. Et en tant que président, c'est aussi une fierté".

20.000€ sont nécessaires

Prochaine étape: l'EPFA Cup, une nouvelle coupe d'Europe destinée aux pays qui se lancent ou relancent sur la scène internationale. Cette dernière se déroulera du 21 au 27 août prochain à Genève. Sept pays européens s'affronteront au cours de cette compétition, dont la Belgique. Parmi les porteurs de ce projet ambitieux, la FéMA (la Fédération Multisports Adaptés), une fédération reconnue par l'Adeps, soit l'Administration générale du Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Son directeur, Christophe Deramaix, a lui aussi l'ambition de rendre visible cette discipline trop peu connue. C'est dans cet objectif que Christophe et Robin ont réuni des joueurs belges (qui exercent en Belgique ou en France) pour former les "Belgium Redwheels". Huit joueurs feront le déplacement. "On a réussi à composer une équipe compétitive pour pouvoir participer à cette compétition avec des ambitions intéressantes", se félicite Christophe Deramaix.

Au total, la délégation sera constituée de 22 personnes. "Chaque joueur doit avoir un accompagnateur", remarque le président. À cet effectif, s'ajoutent un coach, un coach adjoint, un mécanicien, un kinésithérapeute, un directeur sportif et un gestionnaire de communication. Pour y parvenir, la sélection a besoin de fonds. "Ce rêve a un coût. On a besoin de 20.000€", détaille Robin. Le but étant de financer les frais sur place. Une campagne de financement participatif a donc été mise en place. "Nous avons besoin de vous tous", peut-on lire sur le site. Il est possible d'apporter un don via cette plateforme en ligne jusqu'au 21 juin.

Offrir une visibilité à une discipline peu connue

En participant à une telle compétition, la FéMA espère "mettre un éclairage sur le foot fauteuil". "Le but est d'essayer de créer suffisamment de clubs pour lancer un championnat en Belgique. Nous aimerions recruter de nouveaux joueurs et ainsi former de nouvelles équipes", explique Christophe Deramaix. La constitution d'une dizaine d'équipes permettrait de lancer un championnat officiel. "Je pense que les gens en situation de handicap ne sont pas suffisamment au courant des possibilités qui s'offrent à eux en terme sportif", souligne-t-il. Viendra ensuite l'heure des comptes pour permettre à chaque club de financer le matériel nécessaire.

En attendant, les RedFox continuent leurs entraînements à raison d'une fois par semaine. "Et si on pouvait donner un entraînement 6 fois par semaine, ils prendraient", sourit Robin. "Il y a encore beaucoup de travail. Il y a une belle marche de progression", sourit le coach et président.