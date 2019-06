Franck, un restaurateur de Peruwelz, percute un ours lors d'un road-trip aux Etats-Unis: "Il a déboulé devant moi"

C'est une histoire incroyable que nous raconte Franck, un restaurateur de Peruwelz. En vacances aux Etats-Unis, ce Belge de 42 ans a eu un grave accident de moto. Alors qu'il circulait sur la State Route 108 en Californie, Franck a percuté... un ours. Heureusement, ses blessures sont "mineures" comparées à la puissance de l'impact. Une collision dont il se souviendra très longtemps. L'histoire est notamment contée dans plusieurs journaux américains.

Aux côtés de son frère, Franck avait prévu de vivre l'"American Dream". Ce restaurateur de Peruwelz s'était accordé quelques jours de vacances aux Etats-Unis. Parti début juin avec un groupe d'amis, Franck rêvait de découvrir le continent américain. "Le voyage était organisé par une agence.On suivait un parcours allant de Los Angeles à San Francisco en passant par Beverly Hills, en prenant la route 66", nous explique-t-il.

Sur sa moto, Franck découvre des paysages à couper le souffle. Mais le 9 juin dernier, alors qu'il pense partir pour une simple balade, rien ne se passe comme prévu. "On n'était pas très loin du Yosemite Park. On roulait tranquillement, on allait rejoindre la station-service suivante", commence le restaurateur.

Il est environ midi, les deux hommes se trouvent sur la State Route 108, à l'est de Long Barn, en Californie. Ils circulent en Harley Davidson, leur vitesse avoisine les 45km/h quand soudain " un ours a carrément déboulé devant moi". "Je me le suis pris très très fort. Mon frère roulait derrière moi et en me voyant tomber, il a perdu l'équilibre sur sa moto", nous raconte-t-il.

Les deux hommes se retrouvent projetés au sol. "J'étais par terre, complètement paralysé. Je ne pouvais plus bouger", témoigne Franck. Première réaction: le restaurateur craint que l'animal ne revienne. "J'ai eu de la chance car beaucoup de gens se sont arrêtés. Ils avaient été témoins de la scène. Ils ont appelé les urgences, les pompiers. Après ça s'est fait un peu à l'américaine. 6 camions de pompiers, 3 voitures de shérifs. J'ai été envoyé en soins tout de suite", poursuit-il.





"Tous les médecins me disent qu'ils n'ont jamais vu un ours de leur vie"



Les deux frères sont immédiatement pris en charge. Chacun dans un hôpital distinct compte tenu de leur état de santé différent. Franck est opéré durant les deux jours qui suivent son accident. "Mon poignet gauche est complètement cassé. Je crois qu'ils m'ont mis des plaques dans l'épaule mais je n'en suis pas sûr car je ne comprends pas très bien ce qu'ils me disent", soupire Franck. En effet, bien que ce restaurateur de Peruwelz maîtrise "un peu l'anglais", le jargon médical ne lui est pas forcément accessible.

Quant à Luc, le frère de Franck, sa chute a également entraîné des fractures. "Un pouce et un doigt cassé, il est également un peu handicapé", témoigne Franck.

Tous deux sont conscients d'avoir EU beaucoup de chance car le diagnostic aurait pu être beaucoup plus grave. "Je n'ai pas de chance au Loto mais là j'en ai eue !", plaisante Franck. Avant d'ajouter: "On n'a pas eu grand chose par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. L'impact a été très lourd". Les deux motos ont été détruites et sont désormais hors d'usage.

"C'est exceptionnel, même ici. Tous les médecins avec lesquels j'en parle me disent qu'ils n'ont jamais vu un ours de leur vie", conclut Franck. Les médias locaux rapportent que l'ours n'a pas été retrouvé. "Mais il doit être bien amoché !", s'exclame le Belge.