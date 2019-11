Miguel dégoûté par la "publicité mensongère" d'un opérateur pour le Black Friday: "J'étais le premier client dans le magasin et... pas de stock"

Vous ne pouvez pas l'avoir loupé: ce vendredi (voire cette semaine et ce week-end pour certains commerçants), c'est le Black Friday. Une période synonyme de promotion qui prend chaque année plus d'importance.

Et comme toutes les enseignes y vont de leur "offre choc", il s'agit de se démarquer pour attirer l'œil du client à la recherche de la bonne affaire. Quitte parfois à aller un peu trop loin. C'est visiblement ce qu'a fait l'opérateur Base.

"Base offre un smartphone à 9€ pour le Black Friday, le Huawei Mate 20 Pro. L'offre commence ce jour (jeudi 28 novembre) mais cet appareil n'est en stock dans aucun point de vente de la province de Liège", nous a écrit Frédéric via le bouton orange Alertez-nous.

Le Mate 20 Pro de Huawei est un smartphone haut-de-gamme sorti il y a un an, au prix de 999€. Base le vendait 9€ à condition de signer un contrat de deux ans à un abonnement de minimum 27€ (illimité avec 8 GB de data). Contrairement à Proximus, il n'y a pas de supplément mensuel avec les offres liées de Base, donc ça représentait vraiment une très bonne affaire.

"L'offre démarrait ce jour et j'étais le premier client"

Une TROP bonne affaire, en réalité. "Je me suis rendu ce matin (jeudi) dans le magasin que je fréquente. J'étais le premier client et… pas de Mate 20 Pro en stock. Devant mon embarras, le vendeur, très gentil, a téléphoné à quatre autres points de vente et pareil: pas de stock. Nulle part ! Pourtant l'offre démarrait ce jour et j'étais le premier client au point de vente. C'est un scandale de faire des promotions fantôme", s'insurgeait Frédéric.

Même son de cloche du côté de Miguel, qui se trouve lui en région namuroise. "Je suis outré de voir à quel point l'opérateur Base nous prend pour des pigeons. Voici une semaine que Base fait la publicité canon pour un smartphone Huawei Mate 20 pro coûtant 699€ normalement, mais proposé par Base à 9 € si on souscrit à un abonnement à 27€ par mois", nous a-t-il écrit via le bouton orange Alertez-nous.

Comme Frédéric, Miguel s'est rendu "à l'ouverture du shop Base de Namur ce 28 novembre, jour du lancement de l'offre". Et là, même combat: "Ils n'en ont plus. Je téléphone au shop Base de Huy et le gérant me dit qu'il n'en a jamais reçu". D'après notre témoin qui a joint le service clientèle par téléphone, "une responsable a dit qu'effectivement c'était une publicité mensongère car il s'inquiétait du stock disponible".

Que dit l'opérateur ?

Jointe par nos soins, la porte-parole du groupe Telenet (qui détient Base) a reconnu qu'il n'y avait pas beaucoup de Mate 20 Pro, malgré la publicité qui était faite, à savoir la couverture du dernier toute-boite de Base :

"Nos stocks pour les modèles anciens comme celui auquel ce monsieur fait référence sont malheureusement limités car l’idée est de liquider ce qui nous reste. Il faut dire qu’il y a eu une demande très importante sur ce modèle et que nous ne pouvons donc pas toujours y répondre", explique Coralie Miserque.

Elle ajoute "qu’il y a des nouvelles livraisons prévues demain et samedi et il est possible de contacter les shops pour savoir s’ils ont reçu tel ou tel modèle".

Mais entretemps, la promotion semble avoir disparu, car sur le site de Base, le lien vers le Mate 20 Pro à 9€ n'existe plus (sauf en feuilletant le dépliant virtuel). La promo Black Friday telle que présentée par le site se limite ce vendredi après-midi à des offres moins intéressantes (l'appareil coûte plusieurs centaines d'euros et il faut souscrire un abonnement à 40€ minimum):

Quant au Mate 20 Pro, sur le site de Base, son prix (toujours uniquement en boutique physique) est repassé à 499€ :

Après notre intervention, Frédéric a reçu un appel de Base lui signalant qu'un Mate 20 Pro à 9€ serait mis de côté pour lui dès qu'il serait disponible.