Germain préoccupé par le tri des déchets dans les gares: la SNCB répond, chiffres à l'appui

C'est un conducteur de train de la SNCB préoccupé "depuis un certain temps" qui a contacté notre rédaction pour nous faire part de son inquiétude à propos du tri des déchets dans les gares en Belgique. Selon Germain (prénom d'emprunt), il ne serait pas réalisé de manière optimale tous les jours.

"A l’heure actuelle où le tri des déchets est primordial, la SNCB met en place dans toutes les gares des poubelles avec quatre compartiments. Ce qui est bien au premier abord. Sauf que par la suite ces compartiments sont rassemblés dans un seul et même grand sac, qui est ensuite jeté dans un conteneur. Pourquoi faire ce genre de tri des déchets, si c’est pour, au final, tout jeter ensemble?", s'interroge-t-il, après avoir observé cette scène dans la gare d’Anvers à la fin du mois de mai et "3-4 fois par mois" dans la gare de Charleroi.

Contactée par nos soins, la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux, se dit "surprise" de ne pas avoir été interpellée suite aux faits décrits par Germain. "Une mauvaise manœuvre" n'est pas à exclure.





"Le processus de tri sélectif est suivi au niveau local"

Elle réfute ainsi le fait que les poubelles du tri sélectif puissent être rassemblées dans un seul et même grand sac avant d'être jetées dans un conteneur.

"Nous avons des poubelles avec 4 compartiments ainsi qu’un parc à conteneurs avec un ou plusieurs conteneurs par type de déchets. Le processus de tri sélectif est suivi au niveau local par notre personnel. En plus de ce suivi journalier, il y a un contrôle trimestriel par la direction sur les parcs à conteneurs", souligne Elisa Roux.

Nous avons également demandé des chiffres des quantités récoltées pour chaque type de déchets. Résultat: 6.685 tonnes de déchets ont été récoltées dans toutes les gares belges en 2018.

Des gares dans lesquelles le tri sélectif n'est pas mis en place partout. "Cela s'élargit chaque année", assure la porte-parole de la SNCB. Dans les gares où le tri est effectif, 4.100 tonnes des déchets ont été récoltées. (PMC: 336 tonnes, Papier-carton: 1.291 tonnes, Verre: 31 tonnes: Résiduels: 2.440 tonnes)





L'organisation du tri

Mais comment est organisé ce tri ? Où sont stockés les déchets de façon intermédiaire ? Quelle entreprise vient les chercher ?

"Premièrement, la vidange des poubelles à tri sélectif (1 sac par fraction) est réalisée soit par du personnel externe (sociétés de nettoyage) ou par du personnel SNCB. Ensuite, l'évacuation des déchets se fait vers le parc à conteneurs de la gare", précise Elisa Roux. "On procède alors au remplissage des conteneurs qui comportent des fractions PMC, papier-carton, verre et résiduels. Enfin, il y a l'enlèvement périodique des conteneurs loués chez Renewi (Van Gansewinkel). Nous avons un contrat cadre pour la location et l’enlèvement des conteneurs avec cette société."





"La durabilité dans l'ADN de la SNCB"



La SNCB assure par ailleurs vouloir être une société toujours plus durable en prenant une série de mesures. "La durabilité fait partie de l’ADN de la SNCB, puisque le train est le moyen de transport le plus économe en énergie, après le vélo, bien sûr! Mais nous essayons de rendre notre société encore plus durable avec un grand nombre de mesures, entre autres, l’installation de panneaux solaires sur les toits de nos ateliers pour qu’ils fonctionnent à l’énergie solaire (le surplus d’énergie produite est même réutilisé dans les gares), le remplacement des lampes classiques par des LEDs dans les gares, ateliers et bureaux, et bien sûr le tri sélectif dans nos gares", conclut Elisa Roux.