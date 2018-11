Gilly: un octogénaire tué lors d’un cambriolage

Une personne a été retrouvée morte à son domicile, apparemment après un cambriolage Place Ferrer à Gilly, a-t-on appris via le bouton orange Alertez-nous.



L'octogénaire a été tué vendredi à Gilly. La police de Charleroi confirme l’information et indique que la police fédérale est chargée de l’enquête. D’après notre témoin, la victime aurait été frappée et "tout était retourné, chez elle".