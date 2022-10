Grégory, boucher à Quiévrain depuis 20 ans, croule sous les factures et ferme son établissement: "A un moment, c'est stop"

Ce mercredi soir, une édition spéciale RTL info débute à 19h40: Les Belges face à la crise – Comment s'en sortir ?

Sur le plateau, il y aura Grégory, (ancien) boucher à Quiévrain (Hainaut). Samedi dernier, il a fermé les portes de son établissement pour la dernière fois.

Avec sa femme, ils ont ouvert il y a plus de 20 ans. Elle est en burn-out depuis quelques mois, épuisée parce qu’ils ont travaillé jusqu’à 15h par jour, 7j/7 durant la période Covid. La hausse des factures d’énergie et le prix des matières premières qui ne cesse d’augmenter, c’est la goutte de trop.

"J'ai 4 frigos, une cuisinière au gaz. J'ai une facture mensuelle de 850€, et apparemment elle va tripler, donc ça ferait presque 3.000€. Plus la maison, dont le prix va monter à 1.500€. Donc à un moment, c'est stop, c'est comme ça", nous a-t-il confié. Dans quelques mois, il devait fêter les 25 ans de son commerce.

50% de clients en moins...

Et ce n'est pas tout: Gregory a perdu 50% de sa clientèle durant la crise du covid-19, et la situation ne va pas en s’améliorant. Ces derniers mois, il a été contraint de revoir ses prix à la hausse en réaction à ceux des matières premières qui ne cessent d’augmenter.

Cette boucherie était pourtant appréciée dans la région. La fermeture étonne. Les habitués sont inquiets. Certains achètent leur viande ici depuis plus de 20 ans.

"On va prendre le taureau par les cornes et on va rebondir, on ne va pas se laisser aller", conclut cependant le boucher, qui devrait retrouver du travail, le métier étant en pénurie depuis plusieurs années.

Rien que pour la première semaine d’octobre, 200 faillites ont été recensées. Elles ont entraîné une perte de plus de 400 emplois.