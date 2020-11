Gros problèmes techniques chez Belfius: "Un jour de Black Friday, pas d'achat possible en ligne"

Ce vendredi, nous avons reçu de nombreux témoignages via le bouton orange Alertez-nous, signalant des problèmes techniques au niveau de la banque Belfius.

"Tous les distributeurs sont en panne ainsi que l'application Belfius, c'est un problème technique mais général", explique Lucas. "Impossible de se connecter et apparemment je ne suis pas le seul. Que se passe-t-il?", s'interroge Dany. "Troisième fois en deux semaines que les applications de Belfius lâchent, des gens ont besoin de cela pour travailler et vivre", se plaint Marc. Jérémy soulève un autre problème: "Un jour de Black Friday, pas d'achat en ligne possible ! Cherchez l'erreur".

"Pas comme d'habitude"

Le service de presse de Belfius n'est pas joignable ce midi, mais sur les réseaux sociaux, on peut lire ce message:

Votre app Belfius ou Belfius Direct Net ne fonctionne pas comme d'habitude? Nos canaux digitaux connaissent en ce moment quelques ralentissements. Nous mettons tout en œuvre pour y remédier au plus vite. Toutes nos excuses pour ces désagréments!