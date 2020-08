Guillaume veut acheter un aspirateur chez MediaMarkt, mais décide d'attendre les soldes: le prix augmente de 20 euros, pourquoi?

Soldes ou pas soldes, les grandes enseignes ajustent leurs prix dans une compétition permanente avec la concurrence, et souvent à une fréquence élevée sur les sites de vente en ligne.

Guillaume et sa compagne, habitants de Mons, projetaient d’acheter un aspirateur. La veille du début des soldes, en consultant le site internet de la chaîne de magasins MediaMarkt le 31 juillet, ils en trouvent un à 39,99 euros. "J’ai fait une capture d’écran pour ma compagne et je me suis dit que j’allais attendre 24 heures pour finaliser la commande, en espérant bénéficier d’une ristourne pour le premier jour des soldes." Mais au lieu d'une baisse, c'est une hausse qu'il observe avec étonnement sur la plateforme en ligne : "20 euros plus cher, pour exactement le même aspirateur", dit Guillaume qui décide d'appeler MediaMarkt. Le service clientèle lui explique que les prix des articles proposés peuvent varier jusqu'à plusieurs fois par jour, pour s’adapter à la concurrence. Et lui propose, en guise de geste commercial, un chèque-cadeau : "Ils voulaient que je paye l’article à 59,99 euros et voulaient me rembourser les 20 euros en chèques cadeaux à dépenser chez eux. Mais je n’en avais pas envie. Ce que je voulais c’était juste payer mon aspirateur au montant de 39,99 euros"

Si Guillaume a déclenché le bouton orange Alertez-nous et soumis ses captures d’écran à notre rédaction, c’est pour comprendre pourquoi le prix de son aspirateur a augmenté le premier jour des soldes.

MediaMarkt se veut transparent et répond en trois points



Chez MediaMarkt, la société joue la transparence. Contactés par nos soins, la porte-parole observe les captures d'écran et répond à notre internaute.

1. Cet aspirateur n’était pas en solde. "S’il l’avait été, son prix aurait été barré. C'est le signe distinctif pour reconnaître si un article est soldé."

2. "MediaMarkt propose à ses clients que s’ils trouvent moins cher ailleurs, il est possible de leur rembourser la différence endéans les 14 jours de l'achat. Cette différence sera réglée en espèce ou en chèques-cadeaux valables 1 an."

3. Les prix d’un même article peuvent varier plusieurs fois le même jour : "Attention, ils peuvent descendre mais aussi MONTER plusieurs fois dans la même journée."

Des variations de prix qui ne sont pas aléatoires

Tout est tracé et conservé dans une énorme base de données. En effet, la chaîne de magasins ne peut pas faire ce qu'elle veut quand elle le veut. Elle doit suivre scrupuleusement des règles définies par le gouvernement pour procéder aux variations des prix. "Les prix ne peuvent pas monter ou descendre subitement sans raison. Ils réagissent à la concurrence. Donc si un dépliant d’une chaîne de magasins concurrente arrive à échéance, le prix retrouvera son montant original, comme ce sera également le cas chez la concurrence."

Le SPF (Service Public Fédéral) économie organise d'ailleurs des inspections régulières pour que ces principes soient respectés. Les variations de prix doivent toujours être justifiées.

Dans les archives de MediaMarket, on apprend d’ailleurs que si Guillaume avait attendu 48 heures, il aurait pu acquérir son aspirateur à 39,99 euros. "L’historique de la base de données de MediaMarkt révèle que le prix a changé depuis le 3 août sur le coup de 13h", nous détaille la chaîne.