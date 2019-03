Intempéries: un objet inhabituel a bien failli percuter Jean-Yves à Nandrin (vidéo)

De fortes rafales de vent se sont abattues sur la Belgique de dimanche jusqu'à ce lundi en début d'après-midi. A Nandrin, la caméra embarquée dans le véhicule de Jean-Yves a filmé une scène qui aurait pu être dangereuse.



Le vent a emporté un trampoline, et celui-ci a tout simplement traversé la route qu'empruntait notre témoin. Heureusement, Jean-Yves a pu ralentir et s'arrêter à temps. "Attention traversée de trampoline volant!", a même plaisanté le conducteur dans son message envoyé via le bouton orange Alertez-nous.