Intérimaire chez Audi, Lucas doit attendre mi-avril pour recevoir sa 1ère indemnité de chômage temporaire: "Comment vais-je faire jusque-là?"

Un sentiment mêlant colère et crainte. C’est ce que ressent un intérimaire qui travaille chez Audi Brussels, le constructeur automobile. Comme de nombreux travailleurs à l’arrêt, Lucas peut bénéficier d’un chômage temporaire. Mais son agence d’intérim lui a annoncé qu’il ne pourra toucher sa première indemnité que mi-avril. Un délai inacceptable pour le jeune papa. Est-ce un cas isolé ou tout le secteur est-il concerné ?

L’épidémie de coronavirus en Belgique a obligé de nombreuses entreprises à ralentir ou même arrêter leur activité depuis mi-mars. Aujourd’hui, 1,25 million de travailleurs se retrouvent ainsi au chômage temporaire. Ce qui équivaut à près d'un ouvrier ou employé actif sur trois. Mais certains devront attendre plus longtemps que d’autres pour toucher la première indemnité.

C’est le cas de Lucas, un père de famille de 27 ans. "C’est honteux. Start People, l’agence d’intérim, met des familles dans l’embarras, malgré les mesures du gouvernement", déplore-t-il avec vigueur via notre bouton orange Alertez-nous.

"Parfois, on a l’impression d’être des numéros de série"

Depuis plus de deux ans, il travaille comme intérimaire chez Audi Brussels, le constructeur automobile. L’usine est située dans la commune de Forest. Lucas y exerce la fonction d’opérateur montage. Le secteur automobile a toujours été sa passion. Après des études d’apprenti carrossier à Anderlecht, il réalise plusieurs missions d’intérim via des agences différentes. "J’ai été livreur de pizza, j’ai fait un remplacement chez un carrossier. J’ai travaillé une première fois chez Audi en 2010. J’y ai bossé pendant un an et puis je me suis démis l’épaule", confie le jeune homme.

En 2018, il est à nouveau engagé comme intérimaire pour travailler chez le constructeur automobile. N’ayant pas de contrat fixe, Lucas souffre déjà d’une forme de stress liée à la précarité de sa situation professionnelle. "Parfois, on a l’impression d’être des numéros de série. On a peur d’être viré et on vient travailler même si on 40 degrés de fièvre", regrette-t-il.

Comme je vais recevoir ma première indemnité mi-avril, je vais être sans revenu pendant un mois. Comment est-ce que je vais faire jusque-là?

Du chômage économique avant le coronavirus

Au début de cette année, les heures de travail de Lucas diminuent. Comme tous les ouvriers, il est mis en chômage économique certains jours en raison d’un problème d’approvisionnement de certaines pièces. "Globalement, depuis début janvier, il y a eu 10 jours de chômage économique pour tous les ouvriers. Nous ne faisons pas de distinction entre salariés et intérimaires", précise Peter D’hoore, porte-parole d’Audi Brussels, sans donner plus de détails.

Mi-mars, c’est l‘arrêt total, en raison du coronavirus."Le lundi 16, nous avons décidé de faire grève parce que nous devions travailler tous ensemble dans la même pièce, à moins d’un mètre d’intervalle", se souvient Lucas. Ce jour-là, nous avons d’ailleurs notamment relayé l’inquiétude d’une ouvrière réclamant "des masques et des gants pour se protéger". "Ensuite, le mardi, on était tous mis en chômage temporaire pour cas de force majeure", ajoute le jeune intérimaire.

Start People, son agence d’intérim, lui confirme par SMS que "tous les intérimaires pourront rester sous contrat jusqu’à la reprise et bénéficier du chômage Covid-19". Une bonne nouvelle pour lui.

Pas de paiement avant mi-avril

Mais, vendredi dernier, il reçoit un nouveau message sur son téléphone: "Nous vous informons que les déclarations électroniques pour le chômage de mars 2020 seront envoyées le 8 avril. Notre système ne permet pas de le faire plus tôt. Nos excuses pour ce désagrément. De ce fait, les organismes de paiement ne pourront assurer les paiements avant mi-avril".

Lucas estime cette explication incompréhensible. "A cause du système ? On est quand même en 2020 pas en 1900", lance-t-il. Une incompréhension qui se transforme vite en inquiétude. "En tant qu'intérimaire, on touche notre salaire par semaine. Au mois de mars, je n’ai déjà travaillé que quelques jours à cause du chômage économique. Ensuite, j’ai été mis en chômage temporaire coronavirus. Donc, comme je vais recevoir ma première indemnité mi-avril, je vais être sans revenu pendant un mois. Comment est-ce que je vais faire jusque-là", demande Lucas.

"J’ai un loyer à payer et une famille à nourrir"

"J’ai entendu à la télévision la première ministre Sophie Wilmès dire que la demande est simplifiée pour le chômage temporaire, pour que cela soit plus rapide. Le chômage économique, on le perçoit le 10 du mois et là ce sera encore plus tard. On te vend du rêve, mais c’est du vent", ajoute-t-il avec déception.

Sa situation financière actuelle est catastrophique. "J’ai un loyer de 900 euros à payer. Je ne suis pas certain que ma propriétaire acceptera de le reporter. Et j’ai aussi deux enfants, une fille de 6 ans et un nouveau-né. Ma compagne vient d’accoucher... Il y a deux jours, je n’avais plus que 30 euros sur mon compte. Heureusement que mon père a pu me verser un peu d’argent. Sinon, je serais dans la misère", confie l’intérimaire.

"Quand je travaillais, on a fait des réserves de lait et d’eau notamment pour les enfants. Mais on arrive au bout… S’il y a un imprévu, on est foutus. La semaine dernière, par exemple, j’ai dû aller chez le vétérinaire avec mon chien qui a été empoisonné. La consultation, c’est 50 euros", souligne-t-il.

"Mes collègues intérimaires me disent qu’ils sont tous à sec"

Et Lucas n’est évidemment pas le seul dans cette situation. Plusieurs collègues lui ont fait part de leur inquiétude: "Ils me disent qu’ils sont tous à sec".

Un autre intérimaire nous a d’ailleurs contactés pour dénoncer ce retard de paiement: "On se moque clairement de nous. Nous n’avons pas travaillé depuis plus de 15 jours maintenant, donc aucune rentrée d’argent. Et nous devons encore patienter... comment allons-nous nourrir nos enfants et nous-mêmes?"

Un retard redouté par la FGTB

Le 1er avril, le secrétaire général du syndicat FGTB craignait déjà que le paiement de la première indemnité de chômage temporaire connaisse un certain retard. Sur Bel RTL, Jean-François Tamellini a indiqué que de nombreux employeurs (ou leurs secrétariats sociaux) tardent à remettre le document mentionnant le salaire et le nombre de jours chômés.

Or, ce document est nécessaire pour libérer le paiement pris en charge soit par l'organisme de paiement public (la CAPAC) ou par un syndicat. "Dès qu'on reçoit ce formulaire rempli, dans les deux jours on paie", a assuré le secrétaire général de la FGTB, en demandant aux employeurs d’accélérer leurs obligations administratives.

Start People fait visiblement partie de ces employeurs. Comment expliquer ce retard ? Quel est le souci avec leur "système"? Est-ce un problème technique ou humain face au volume des données à encoder ? Nous n’aurons pas de réponses à ces questions. L’agence d’intérim, qui gère les contrats de la plupart des intérimaires chez Audi, se refuse à tout commentaire.

D’autres agences d’intérim concernées ?

Est-ce un problème isolé ? Ou d’autres agences d’intérim sont-elles concernées ? Randstad, le leader sur le marché, assure ne rencontrer actuellement aucun souci dans l’encodage des données pour le chômage Covid-19. "La crise a généré pour tout le secteur un travail supplémentaire. Chaque agence d’intérim s’organise pour l’absorber. Nous nous sommes organisés pour avoir les ressources et gérer cette situation de façon fluide à notre niveau. Nous ne connaissons donc pas de retard", indique Sébastien Cosentino, porte-parole de Randstad Group. "Nous sommes en ordre de bataille pour assurer le chômage temporaire", conclut-il.

Même réponse du côté de Federgon, la fédération des prestataires de services RH. "C’est la première fois que j’entends ce type de difficulté. Cela doit être lié à un souci momentané, peut-être informatique. A ma connaissance, il n’y a en tout cas pas de souci de liens entre les entreprises (les secrétariats sociaux) et les syndicats. Aucun signal de dysfonctionnement ne nous est parvenu en ce qui concerne les paiements. Il y a bien un ralentissement général car les secrétariats sociaux sont débordés mais cela doit être un phénomène isolé", indique Arnaud La Grelle, directeur Wallonie-Bruxelles de Federgon.

Patience avant la reprise

De son côté, Lucas n’a pas plus d’informations. "Start People ne nous donne pas plus de précisions. Et mon syndicat dit qu’il est débordé", souffle le jeune papa. "Ce n’est pas la première fois que j’ai des soucis avec cette agence d’intérim. Il y a déjà eu des retards ou des erreurs de paiement. Et quand on le signale, on nous dit qu’il faut attendre la semaine suivante pour recevoir ce qui nous manque. Et moi, je fais comment pendant une semaine ? Sincèrement, c’est la catastrophe. On doit toujours faire preuve de patience."

Le jeune homme se demande également à combien va s’élever exactement cette allocation de chômage: "On ne sait pas combien on va toucher". Pendant la période concernée, les chômeurs temporaires pour force majeure reçoivent 70% de leur salaire brut, plafonné à 2.700 euros par mois. Cette allocation est augmentée d’un complément de 5,63 euros par jour.

Alors que Lucas espère pouvoir retourner à l’usine vers mi-mai, Audi Brussels anticipe la reprise de la production de voitures. "Nous prenons des mesures afin d’assurer un redémarrage correct. La santé de nos collaborateurs est notre priorité", assure le porte-parole du constructeur automobile, qui attend les consignes du gouvernement concernant le déconfinement. "En attendant, je passe du temps avec ma famille", tente de positiver Lucas.