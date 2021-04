Nous devons hélas souvent vous mettre en garde face aux usurpations d'identité dont sont victimes les personnalités ou les marques de RTL Belgium. Les escrocs redoublant d'activité depuis le confinement (ils savent que beaucoup de personnes sont à la maison, sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone), de nouvelles arnaques s'ajoutent régulièrement à la liste.

Cette semaine, nous évoquons le cas de Jacques et Marianne, un couple de pensionnés habitant Evere, en région bruxelloise. "Arnaque avec RTL-TVI sur Facebook. Il est 6h30 du matin et je n’en dors plus", nous a écrit Marianne via le bouton orange Alertez-nous.

"Je ne gagne jamais rien"

A 65 ans, Marianne n'est pas une adepte des réseaux sociaux. "Mais depuis le coronavirus, je m'informe un peu plus et comme je regarde RTL, je les suis sur Facebook, je voulais passer un message pour l'émission C'est pas tous les jours dimanche". Ce que Marianne ignorait, c'est qu'elle ne suivait pas le vrai compte Facebook de RTL-TVI (dont voici l'adresse officielle), mais une fausse page, créée par des escrocs et dont la durée de vie n'est que de quelques heures, le temps d'être signalée puis supprimée:

Mais en quelques heures, il est possible pour les arnaqueurs de trouver des victimes et de leur soutirer de l'argent. C'est ce qui est arrivé à Jacques et Marianne. "Via Messenger, RTL-TVI me dit que j'ai gagné un iPhone. Comme il y a souvent des concours, je ne me suis pas méfiée. Moi qui ne gagne jamais rien, j'étais plutôt étonnée, mais contente".

Par SMS, Orange me dit que je viens de dépenser 100 euros

La procédure des escrocs est rôdée, et toujours la même: "ils demandent le numéro de téléphone, l'opérateur Orange ou Base, puis disent que je vais recevoir un SMS avec un code, que je devais leur communiquer" via Messenger.

Marianne s'exécute à deux reprises. Elle reçoit des codes par SMS, qu'elle transmet. Quelques secondes plus tard, des SMS d'Orange: "Ils me disent que j'ai dépensé 100 euros sur via des paiements mobiles".

"Tout se passe tellement rapidement"

Via Messenger, elle interpelle les escrocs, qui tentent de lui faire croire que c'est normal, et qu'elle va être remboursée. Elle a cependant appelé Orange, qui a fini par lui ouvrir un dossier de plainte. Elle ignore encore si elle va être débitée des 100 euros, car sa facture n'est pas encore arrivée. Mais c'est probable, car l'argent a déjà été dépensé par les escrocs, qui via le paiement mobile des opérateurs, peuvent effectuer divers achats en ligne.

Marianne a été victime d'un phishing, ou hameçonnage. Des escrocs se font passer pour une entreprise ou une personnalité, pour mettre en confiance leurs victimes, puis lui soutirent de l'argent. "Le phishing, je ne connaissais pas. Quelqu'un qui nous a rendu visite peu après nous en a parlé. C'est incroyable, la page Facebook était bien faite, avec tous les logos de RTL TVI. Et tout se passe tellement rapidement, en 3 minutes, vous n'avez pas le temps de réaliser que c'est une arnaque".

Notre témoin d'Evere ne connaissait pas non plus la certification des pages Facebook, c'est-à-dire le petit macaron bleu avec un V blanc, qui prouve que le réseau social a authentifié le compte. Un petit logo à vérifier avant de faire confiance à un compte d'un réseau social.