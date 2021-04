Jean-Claude de Grâce-Hollogne souhaite des aménagements sur la chaussée de Hannut: "C'est devenu une autoroute"

Il y a sept ans, Jean-Claude Ouaai, 57 ans, un habitant de la chaussée de Hannut à Grâce-Hollogne a eu "la peur de sa vie", selon ses mots. Sarah, sa fille, âgée de 12 ans à l’époque, a été victime d’un accident grave juste devant chez lui, en sortant sur le pas de la porte. En voulant traverser la rue, elle a été percutée par un bus et projetée à quelques mètres de là. Le bus qui croisait un autre véhicule dans l’autre sens avait empiété sur la rigole du trottoir, là où l’adolescente se trouvait. La jeune fille a été plongée dans le coma et a souffert d’une double fracture du crâne, de quatre fractures au bras droit et d’une autre au bras gauche.

Jean-Claude habite depuis une quinzaine d’année sur cette chaussée de Hannut qui se trouve à proximité de l'aéroport de Bierset. "J’en ai ras-le-bol", nous écrit le Grâcieux-Hollognois via le bouton orange Alertez-nous, estimant que cet endroit "est devenu au fil des années une "petite autoroute".

Que veut-il ? "C’est simple, ce qu’on demande c’est soit un vrai trottoir, l'actuel mesure à peine 40 centimètres (voir photo ci-dessous), soit un radar, soit un casse-vitesse mais rien n’est fait. J’ai écrit des emails à la région, la commune, mais tout le monde se rejette la balle. Et puis maintenant tout le monde est pris par le coronavirus. Quand j’ai acheté, ce n’était pas comme cela. Et puis l’aéroport a densifié ses activités et la petite chaussée de Hannut s’est transformée en autoroute. La vitesse est bien limitée à 50 km/h mais personne ne la respecte", déplore le riverain remonté.

Selon Serge Toussaint, le directeur du Service Public Wallon Mobilité infrastructures, la zone n’est pas considérée comme très accidentogène. Néanmoins, l'endroit a été à "l’ordre du jour des récentes réunions CPSR Awans – Grâce-Hollogne. (CPSR : Comité Provinciale de Sécurité Routière. Comité qui rassemble le SPW (routes, DEEIT, service sécurité), zone de police, commune, TEC, …)" et désormais un projet d’aménagement de chicane est à l’étude.

Dans ce cadre, un aménagement provisoire similaire à une une chicane, avec marquage au sol et pavés-collés, va être mis en place afin de vérifier que ce type d'aménagement a l'effet escompté. "Cela pourrait débuter avant les congés d'été mais sans aucune certitude", nous avance-t-on.