Julien Doré partage ce clip déjanté réalisé par une classe de 4ème primaire de Chapelle-lez-Herlaimont (vidéo)

Ce mardi matin, à l'école communale de la rue Pastur à Chapelle-lez-Herlaimont dans le Hainaut, les 16 élèves de la classe de Madame Lorenza en 4ème primaire sont fous de joie. L'artiste français Julien Doré a, en effet, repartagé pendant la nuit une vidéo qu'ils ont tournée en classe avec leur institutrice sur l'un de ses tubes : "Nous".

C’est via notre bouton orange Alertez-Nous que Madame Lorenza Cazzato nous a annoncé ce partage inattendu sur le compte officiel Instagram du célèbre chanteur français: "J’ai posté la vidéo hier soir à 21h en taguant Julien Doré. Ce matin, devant la grille de l’école, les parents m’ont interpellée en me disant: "Vous avez vu? Julien Doré a repartagé votre vidéo!"

"Lors de l’annonce en classe, les enfants étaient hyper heureux", nous révèle l’institutrice qui a encore du mal à réaliser le geste fort du chanteur français, ancien lauréat de l'émission la Nouvelle Star.

Des enfants "enterrés" à l'école

Et de nous expliquer les raisons initiales qui ont poussé Madame Lorenza a enregistré un clip vidéo avec ses élèves: "Je voulais marquer cette année particulière. J’ai vu les enfants de ma classe et mes propres enfants être "enterrés" dans leur école. Je veux dire que, à cause des restrictions en vigueur pour palier à la pandémie du coronavirus, nous n’avons plus fait d’excursion ou de projet en dehors de l’école. Nous avons vraiment vécu dans des bulles, la bulle familiale et la bulle de l’école. Je voulais que malgré la pandémie, cette année soit aussi mise en valeur. Le Covid nous a volé notre fancy-fair mais on a trouvé un plan B", riposte fièrement la professeure.

Dans ces temps libres, Madame Lorenza, 37 ans, originaire de Forchies-la-Marche est, elle-même, chanteuse et compositrice dans son groupe de musique de dream-pop-électro: les Lucky Hodjo.

"Pour ce clip sur le tube de Julien Doré, je voulais allier ma passion pour la chanson, mais aussi mon autre passion qui est le montage de capsules vidéos. J’en ai monté quelques-unes humoristiques pendant le confinement. J’ai donc allié mes deux passions à mon métier. Je voulais que mes élèves soient mis en valeur. Ils ont écrit le scénario du clip, on a enregistré les voix et les différentes scènes", nous décrit Lorenza avec passion.

Pour ce faire, l’institutrice a enregistré chacun des élèves dans sa propre tessiture et a additionné les voix lors du montage. "C’est un travail énorme qui a pris du temps, mais les enfants garderont un beau souvenir je crois de leur 4ème primaire. C’est un projet pluridisciplinaire qui s’est inscrit dans une exploitation pédagogique", se félicite la Filamarchoise.

"Nous, tant qu'on est tendre nous..."

Et une question subsiste: pourquoi avoir choisi la chanson "Nous" de Julien Doré ? "Parce que cette chanson "parlait" aux élèves. Ils se reconnaissaient dans ces paroles. Cela traduit comme ils ont vécu le Covid, et qu'ils ont été un peu les oubliés de cette pandémie..."

Les paroles de la chanson disent: "Nous, On ira voir la mer, Voir si les gens sont fiers, Imaginer monter l'eau, Bien qu'on n'ait rien su faire, On n'a plus rien à perdre (...) Nous, nous, nous, Nous on s'en fout de vous, Vous pouvez prendre tout, Tant qu'on est tendre nous..."

Une chanson qui fait également espérer des jours meilleurs et qui évoque la solidarité: tout un programme pour ces enfants de 10 ans qui espèrent rapidement un retour à la normalité.