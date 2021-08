Karim est bruxellois et passe le permis en Wallonie: son attestation de réussite est refusée à cause d'une signature

À 22 ans, Karim (prénom d'emprunt car il souhaite rester anonyme) a des projets plein la tête. Parmi eux, celui de passer son permis de conduire, notamment pour partir en vacances à l'étranger et louer une voiture sur place. Le Bruxellois met donc quelques économies de côté, grâce à son job d'étudiant, et se lance dans de longues démarches pour obtenir le Graal.

Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le jeune, comme nous l'explique son frère, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. "Dès le début, il y a eu des problèmes", affirme-t-il.

"C'est impossible de trouver une place sur Bruxelles"

Cette année, suite à la crise sanitaire, les auto-écoles et centres d'examen accumulent du retard, et d'importants délais sont constatés dans les trois régions du pays. À Bruxelles, l'afflux est 3 fois supérieur à la normale, comme nous vous le détaillions il y a quelques mois. Les retards sont à la fois liés aux confinements de plusieurs mois, mais aussi à un manque d'examinateurs.

"C'est impossible de trouver une place sur Bruxelles", raconte le frère de Karim. "Pendant un mois, il essayait en ligne tous les jours, et il regardait partout, même en Flandre, puisqu'il est bilingue." Le jeune homme finit par trouver une place au centre d'examen de Louvain-la-Neuve, un centre habitué à accueillir des résidents bruxellois.

Seulement, les couacs s'accumulent, et le rendez-vous de Karim est reporté une première fois, suite à un document manquant. "Mais finalement, ils se sont rendu compte qu'il n'avait pas besoin de présenter ce document", commente le frère. Au stress du permis pratique s'ajoute donc un stress administratif, mais le jeune bruxellois réussit finalement son permis haut la main.

Karim pense alors entrevoir la fin des complications, mais il n'est pas au bout de ses peines.

Impossible de récupérer son permis... à cause d'une signature

"Avec son attestation de réussite, il est allé à la commune, mais on lui a dit que ce document n'était pas accepté à Bruxelles", poursuit l'alerteur. Selon lui, l'employé communal a expliqué à son frère que la signature apposée sur l'attestation devait être une signature originale, et non une photocopie. Or, à Louvain-la-Neuve, le document est imprimé avec une signature scannée.

Pour la commune de Saint-Gilles, où réside l'étudiant, l'attestation de réussite n'est pas valide. Karim doit donc retourner à Louvain-la-Neuve pour demander un autre document. Sur place, les employés du centre d'examen lui confirment que son attestation de réussite est valide, et que de nombreux candidats bruxellois l'ont présentée à leur commune sans encombre. Aucun autre document ne peut lui être donné.

On a l'impression de vivre dans 3 pays différents : la Wallonie, Bruxelles et la Flandre

Dans une impasse, Karim retourne à la commune de Saint-Gilles, qui s'en remet au Service Public Fédéral (SPF) Mobilité. "Tout le monde se renvoie la balle", estime le frère de Karim. "Je n'ai personnellement jamais entendu ça. On a l'impression de vivre dans 3 pays différents : la Wallonie, Bruxelles et la Flandre."

Les compétences sont en effet partagées entre le fédéral et les régions, pour ce qui concerne le permis de conduire. Le SPF Mobilité nous explique : "Tout ce qui concerne les délivrances du permis de conduire, c'est une compétence fédérale. Par contre, pour ce qui est de la gestion des examens, des centres et des auto-écoles, c'est une compétence régionalisée."

Une erreur

En revanche, le SPF Mobilité n'a pas connaissance de différences de document entre les régions. "Concrètement, peu importe le lieu de résidence, vous avez le droit de passer votre permis n'importe où", précise la porte-parole du SPF. "Il n'y a aucun problème avec ça, et c'est d'ailleurs assez courant. La commune aurait dû délivrer le permis directement, il s'agit très certainement d'une erreur."

Grâce à l'intervention du SPF Mobilité, Karim a pu faire sa demande de permis de conduire à la commune ce mois-ci. Il attend par contre toujours son permis européen conforme. Après ces nombreux couacs, il a dû reporter ses projets. "Il devait partir en août, avec une voiture de location sur son lieu de vacances", raconte son frère. "Mais puisqu'il n'a pas encore pu récupérer son permis, il a dû reporter." Son frère a souhaité nous informer pour que d'autres candidats ne soient pas confrontés à la même mésaventure, à l'avenir.

Actuellement, les centres d'examen sont toujours saturés. Nous avons tenté d'en joindre plusieurs en Wallonie et à Bruxelles pour la rédaction de cet article, sans succès. À chaque fois, le même type de message : "Dû à de nombreux rattrapages suite à la crise du covid, nous vous informons que le temps d'attente pour joindre un de nos collaborateurs peut être anormalement long."

Pour rappel, la validité des permis de conduire provisoires a été prolongée au moins jusqu'au 31 décembre 2021, et au plus tard jusqu'au 31 mars 2022, selon leur date d'expiration.