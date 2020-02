L'ANGOISSE de Sonia quand son avion n'a pas atterri à Zaventem à cause de la tempête Dennis: "Il y avait des larmes, des cris..."

La tempête Dennis a aussi perturbé les aéroports dimanche. Sonia nous a contactés via notre bouton orange Alertez nous. Son avion en provenance de Malaga devait se poser dimanche en fin d'après-midi à Zaventem. Il n'y est jamais parvenu.

"Même si on ne pouvait pas écrire, j’ai ouvert mon GSM pour dire au revoir à mes enfants, je pensais qu’on n’en sortirait pas vivant", confie Sonia.

Le vent a empêché le pilote d’atterrir. Il a essayé une première fois. "Il n’a pas pu toucher le sol donc l’avion a redécollé. On a dû refaire un tour. On a alors fait une deuxième tentative d’atterrissage. Il y avait à nouveau des trous d’airs, des turbulences. Quand on a atterri, on a apparemment touché le sol qu’avec une seule roue."

Trop dangereux, le pilote a fini par renoncer et a remis les gaz. L’avion est remonté dans le ciel. A l’intérieur, c’était la panique. "Des personnes ont vomi, d’autres se sentaient pas bien. On a entendu des larmes et des cris."

L’avion a été dévié vers Baden-Baden en Allemagne où des navettes attendaient les passagers belges. Sonia a pu rentrer chez elle à Neufchâteau vers 3h du matin.

Ce matin un seul vol est annulé depuis l'aéroport de Bruxelles, c'est en direction de Londres.