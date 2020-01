Éclairage public allumé 24h/24 sur le quai du Roi Albert à Liège: après un an et demi, les lampadaires se sont (enfin) éteints

Il y a quelques jours, Francis nous faisait part de sa frustration concernant l’éclairage public du quai Roi Albert à Liège, allumé 24h/24. Image à l’appui, il signalait cette situation, déjà dénoncée six mois plus tôt, en août 2019 sur RTL INFO. Le citoyen nous annonçait que cet éclairage fonctionnait encore toujours nuit et jour (depuis juillet 2018). Comme écrit dans notre article publié cet été, Francis pointait qu’une "solution provisoire devait être réalisée en octobre". "Mais, nous voici en janvier et rien n'est fait", a-t-il récemment écrit via le bouton orange Alertez-nous. "Quand vont-ils arrêter de gaspiller l’argent du contribuable ?", s’interrogeait-il.

L'incendie d'une cabine à haute tension



Cette situation s’expliquait à l’origine par un accident technique : l’incendie d’une cabine à haute tension en juin 2018 qui alimentait notamment un feu tricolore à la sortie de l’autoroute E25 qu'il était indispensable de continuer à faire fonctionner 24h/24.



La solution la plus économique trouvée par le Service Public de Wallonie (SPW) qui a en charge le réseau lié à cet éclairage, avait été d’alimenter ce feu via la cabine la plus proche, celle qui approvisionne également les lumières du quai du Roi Albert. L’éclairage du quai restait donc allumé de manière permanente, tout comme le feu tricolore. Ce problème devait être résolu dans le courant du mois de septembre par le remplacement de la cabine de haute tension incendiée. Mais l’intervention est ralentie par le chantier de réhabilitation du pont, avance RESA, l’opérateur des réseaux de distribution de gaz et d’électricité en charge du raccordement de cette cabine.

La cause du maintien de l'éclairage 24h/24 a été éteinte



Finalement, en attendant le remplacement de la cabine électrique, le problème a été résolu le vendredi 17 janvier parce que... le feu tricolore a été éteint en raison des travaux. N'étant plus liée à ce feu et son obligation de fonctionnement 24h/24, l’électricité peut donc être à nouveau modulée pour alimenter uniquement de nuit l’éclairage du quai Roi Albert à Liège.