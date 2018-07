L'enfant de la demi-finale: Alexis est né ce matin à 6h18 (photos)

Dans le torrent de photos d'encouragements et d'enfants aux couleurs des Diables que vous nous envoyez via le bouton orange Alertez-nous, celles-ci ont immédiatement accroché notre regard. Car Alexis est né aujourd'hui, ce mardi 10 juillet, jour de la demi-finale de la Coupe du Monde en Russie entre le Belgique et la France. Ce joli bébé a vu le jour à l'hôpital de Rocourt à Liège. "Alexis né ce matin à 6h18 pèse 3,025kg, mesure 48,5 cm, est prêt à supporter nos Diables Rouges et leur souhaite d'aller en finale. Come on BELGIUM", nous a écrit son père, Marcel, 41 ans et fan inconditionnel des Diables Rouges que nous avons appelé.

L'accouchement n'a pas été facile, nous décrit le nouveau papa qui raconte qu'une césarienne a été nécessaire, le bébé ne s'étant pas bien placé. Heureusement, tout s'est bien terminé et la maman, 35 ans, profitait d'un repos bien mérité.

Un pur bonheur qu'il naisse aujourd'hui

"Alexis est né le 10, j'avais le n°10 quand je jouais au foot, hier un Belge, Greg Van Avermaet, a pris le maillot jaune au Tour de France, ce sont toutes des petites choses", énumère cet habitant de Grivegnée, que l'on sent fatigué par les formidables émotions qu'il a vécues à l'aube avec la naissance de son premier enfant. "C'est un pu bonheur qu'il naisse aujourd'hui", ajoute-t-il. Pour lui, cette naissance est une façon d'encourager et pousser les Diables vers la victoire. "J'ai confiance en eux et je pense qu'on va aller au bout", confie-t-il avant d'adresser un ultime message aux joueurs: "On est de tout coeur avec eux, qu'ils s'arrachent jusqu'au bout pour nous ramener cette coupe du monde, ce serait merveilleux pour tout le pays qui est derrière eux", conclut-il, jugeant que "ce serait magnifique que le pays soit plus souvent uni comme il l'est actuellement derrière son équipe de foot."