L'enfant de la demi-finale: Alexis est né ce matin à 6h18 (photos)

Dans le torrent de photos d'encouragements et d'enfants aux couleurs des Diables que vous nous envoyez via le bouton orange Alertez-nous, celles-ci ont immédiatement accroché notre regard. Car Alexis est né aujourd'hui, ce mardi 10 juillet, jour de la demi-finale de la Coupe du Monde en Russie entre le Belgique et la France. Ce joli bébé a vu le jour à l'hôpital de Rocourt à Liège. "Alexis né ce matin à 6h18 pèse 3,025kg, mesure 48,5 cm, est prêt à supporter nos Diables Rouges et leur souhaite d'aller en finale. Come on BELGIUM", nous ont écrit ses parents à qui la rédaction adresse toutes ses félicitations.