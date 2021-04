Avec l'arrivée des beaux jours, les tondeuses à gazon reprennent progressivement du service. Que faire ensuite de ces résidus de tonte qui s'accumulent un peu partout dans votre jardin ? "Ne les donnez surtout pas à vos chevaux!", nous prévient Laurence via le bouton orange Alertez-nous. Cette pratique qui peut sembler banale peut entraîner des conséquences irréversibles sur les équidés. Explications.

À quelques jours du printemps, l'herbe de nos jardins commence à repousser et il faudra bientôt songer à tondre les pelouses. Une activité que craint Laurence qui nous a contactés via notre bouton orange Alertez-nous. Propriétaire de chevaux, elle veut mettre en garde sur les risques que cela peut engendrer pour les équidés.

"Il faudrait sensibiliser les utilisateurs de tondeuses et autres outils de jardinage sur le fait qu'il ne faut surtout pas donner leurs déchets verts aux chevaux en prairie. Cela les empoisonne", nous écrit-elle. Avant de conclure: "J'ai bien failli perdre l'un de mes chevaux. Je pense que la plupart des gens ne savent pas que l'herbe coupée est un poison pour les équidés".

L'herbe coupée peut-elle être dangereuse pour les chevaux ? Quels sont les risques ? Nous nous tournons du côté de la Clinique Vétérinaire Universitaire pour obtenir des explications. Dr Valérie Jergeay, assistante en nutrition des animaux domestique et Dr Carla Cesarini, assistante en médecine interne équine, nous éclairent.

"En effet, il ne faut pas donner d'herbe de tonte à une cheval, et ce pour plusieurs raisons", éclairent-elles.

1. La composition de l'herbe coupée. Il s'agit d'une herbe très riche en protéines et en sucres solubles. Or, le système digestif du cheval est très sensible. Ces éléments vont provoquer des fermentations excessives au niveau du gros intestin avec comme conséquences possibles : dilatations, déplacements, dérive de flore, diarrhée, endotoxémie, etc...

Il s'agit d'une herbe très riche en protéines et en sucres solubles. Or, le système digestif du cheval est très sensible. Ces éléments vont provoquer des fermentations excessives au niveau du gros intestin avec comme conséquences possibles : dilatations, déplacements, dérive de flore, diarrhée, endotoxémie, etc... 2. Une herbe hachée donc destructurée. Cela constitue un substrat idéal pour le développement de bactéries, levures avec possible libération de toxines bactériennes et mycotoxines.

Cela constitue un substrat idéal pour le développement de bactéries, levures avec possible libération de toxines bactériennes et mycotoxines. 3. Une hauteur de coupe basse. L'herbe est coupée à environ 2 ou 3 cm contre 5 pour le foin. Cette hauteur basse implique une contamination plus importante par des éléments du sol (terre ou d'autres éléments qui peuvent être toxiques pour les chevaux: herbes, plantules, glands, samares d'érable, etc...)

Que doit faire un propriétaire si son cheval a malencontreusement ingéré ces résidus?

"Le plus prudent serait de contacter son vétérinaire à fin de, en fonction de quand l'ingestion à eu lieu, vider l'estomac et potentiellement administrer un laxatif et/ou un adsorbant de toxines pour minimiser le risque de problèmes", nous indiquent Dr Valérie Jergeay et Dr Carla Cesarini.

Il est ensuite nécessaire de surveiller l'attitude général de son animal, la température rectale (ne devrait pas dépasser 38,5°C) et la consistance des crottins pendant les 5 jours qui suivent l'ingestion. Si des anomalies sont constatées, il est recommandé de s'adresser à son vétérinaire.