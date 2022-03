La basilique de Koekelberg victime de vandalisme: "42 carreaux brisés à cause de jets de pavés", s'inquiète sa directrice

Depuis une quinzaine de jours, la basilique de Koekelberg, située à cheval sur les communes de Koekelberg et de Ganshoren, est victime de vandalisme. Ses vitres sont régulièrement brisées par des jets de pierre. Sa directrice s'inquiète de ces faits et craint désormais pour la sécurité de son personnel.

C'est une directrice inquiète qui nous contacte via le bouton orange Alertez-nous. "Je ne sais quand cette violence et ce vandalisme gratuit va s'arrêter, mais nous commençons à craindre pour notre vie. Des dizaines de vitres ont été brisées dans la basilique", écrit-elle.

Il y a deux ans et demi, Martine Motteux-Abeloos devenait directrice générale de la Basilique de Koekelberg. Mais depuis quelques jours, se rendre au travail est presque devenu source d'angoisse car la basilique est visée par des faits de vandalisme. Les carreaux, des vitres de protection placées pour protéger les vitraux du bâtiment, sont régulièrement détruits par des "pavés lancés depuis le rez-de-chaussée", assure la représentante. Lors du week-end du 12 mars, ce sont 35 vitres qui ont été brisées par des jets de pierre.

Il y a quelques jours, alors qu'elle se trouvait dans son bureau, elle nous raconte avoir eu peur pour sa vie. "Mardi soir, j'étais assise à mon bureau. Il était environ 17h30 quand j'ai entendu un énorme 'Clac'. Une demie brique venait de passer à 50 cm de ma tête", souffle-t-elle. Avant de s'exclamer: "Recevoir un tel pavé dans la tête est mortel !"

Le personnel commence à avoir peur

Les jets de pierre sont malheureusement devenus monnaie courante pour les 17 membres du personnel qui œuvrent au sein de l'édifice. "Le personnel commence à avoir peur. Cela devient dangereux et grave", constate Martine Motteux-Abeloos. "On n'a jamais connu ça au sein de la basilique", affirme-t-elle.

Une plainte a été déposée auprès de la zone de police Bruxelles-Ouest. Son porte-parole nous confirme que des faits de dégradation ont été constatés. À chaque fois, ce sont bel et bien des vitres qui ont payé les frais de ces actes de ces actes de vandalisme. Sur place, pas de traces d'effraction ni de vols. Suite à cela, la police a décidé de renforcer sa présence. On assiste à une augmentation des patrouilles. De plus, des membres des forces de l'ordre ont été déployés autour de la basilique afin de dissuader les malfrats.

De son côté, la directrice pense qu'il s'agit de "jeunes" vandales qui utilisent des catapultes dans le seul but de détériorer. On ignore encore le coût du préjudice. Un devis devrait bientôt être transmis à la directrice après le passage d'un vitrier. La façade du bâtiment a également été tagué à la peinture blanche.

La basilique de Koekelberg a vu le jour en 1951. Sa construction fut interrompue lors de la Première guerre mondiale puis par la Deuxième. À noter qu'en plus d'être un lieu de culte où se déroulent des célébrations paroissiales et nationales, la basilique de Koekelberg présente une fonction culturelle. Régulièrement, des expositions s'y déroulent.