La galère de Sarah et sa famille après un incendie survenu derrière chez elle: "L'appartement était inhabitable"

Après un incendie survenu fin août, l'appartement de Sarah est resté inhabitable plusieurs jours pour cette jeune maman, son mari et leurs deux enfants, dont un bébé. Relogés quelques nuits à l'hôtel par le CPAS, ils ont ensuite "campé" dans leur salon couvert de suie en attendant le nettoyage, l'assurance de leur propriétaire leur ayant fait savoir qu'ils n'interviendraient pas dans les frais d'hôtel.

"Je me trouve impuissante devant cette situation. Je ne sais pas où aller avec mes deux enfants", nous a écrit une maman via le bouton orange Alertez-nous, quatre jours après un incendie qui s'est produit derrière chez elle et a rendu son appartement inhabitable. Il n'a pas été détruit par les flammes mais la fumée a laissé des traces de suie partout. Et l'odeur a imprégné les tentures, les canapés, et jusqu'aux vêtements dans les armoires.

Le vendredi 17 août dans l'après-midi, Sarah (prénom d'emprunt car elle désire garder l'anonymat) est avec son bébé de 10 mois dans son appartement de Gembloux lorsqu'un incendie se déclare en bas de chez elle, à l'arrière de son immeuble. Elle est locataire d'un appartement situé au premier étage et est seule avec son bébé lorsque le feu prend dans la cour située à l'arrière, au niveau d'un toit en panneaux ondulés.









"J'ai pris ma fille dans mes bras, et je suis descendue"

Par la fenêtre ouverte, la jeune maman voit la fumée rapidement envahir les lieux et comprend vite qu'elle doit fuir. "Je ne savais pas où était le feu, mais la fumée était partout. Puis j'ai vu par la fenêtre des flammes. J'ai pris ma fille dans les bras et je suis descendue. J'ai eu peur de ne pas pouvoir sortir", raconte Sarah.

La configuration des lieux a favorisé la propagation de la fumée dans tout l'immeuble. "Le principe des fumées est que ça se déplace partout, explique le capitaine Jonathan D'Aquino, de la zone NAGE (Namur-Gembloux). Dans un immeuble à appartements, les fumées montent avec la chaleur et vont partout où elles ont la possibilité d'aller. C'est pour cela qu'on est équipés de masques. Il est également habituel, quand un incendie a lieu à l'arrière d'un immeuble, que toute l'habitation se retrouve touchée".

Ce jour-là, le feu est rapidement maîtrisé par les pompiers, mais à cause des fumées, "l'appartement est inhabitable". Le couple et leurs deux enfants sont alors invités, par le bourgmestre de Gembloux et une conseillère du CPAS venus sur place, à se rendre dans un hôtel à proximité.









Aucun proche, la famille est logée dans un hôtel pendant quelques jours



"Ce sont les pompiers qui déclarent les lieux habitables ou non-habitables. Ici à Gembloux, le bourgmestre descend toujours sur les lieux et nous contacte pour trouver une solution de relogement d'urgence, explique Marie Decamp, directrice du CPAS de la ville. Je ne sais pas si ça se passe comme ça partout, mais ici, on a un accord avec le bourgmestre."

De cette façon, un hébergement d'urgence peut être rapidement trouvé pour une victime d'un incendie, comme c'était le cas de Sarah, son mari et ses enfants.

"En général, on voit d'abord si les personnes peuvent être hébergées par de la famille ou des proches, et si ce n'est pas possible, on les place à l'hôtel le plus proche et on leur demande de revenir se présenter au CPAS aux heures d'ouverture des bureaux pour un accompagnement individuel, au cas par cas", explique encore la directrice du CPAS.

Sarah, son mari et leurs enfants n'ont pas d'autre solution de relogement :"On n'a pas de famille en Belgique", nous confie Sarah. Ils acceptent de se rendre à l'hôtel proposé par le CPAS ce vendredi soir-là, et ils y restent jusqu'au lundi soir.

Généralement, la solution du logement chez des proches intervient dans la plupart des cas. Il est "extrêmement rare" de devoir reloger une famille à l'hôtel nous explique-t-on encore au CPAS de Gembloux.





La mission du CPAS: "Loger les gens dans l'urgence"

Pour cette famille sinistrée, la solution temporaire de l'hôtel doit être abandonnée lorsque la mère de famille apprend que les frais risquent d'être à leur charge. "L'expert de la société d'assurance nous dit qu'il n'interviendra pas pour rembourser notre logement à l'hôtel. Le nettoyage va prendre du temps et le CPAS n'a pas d'appartement à nous offrir, et nous ont dit que nous devons payer l'hôtel nous-même", raconte la mère de famille.

La directrice du Centre public d'action sociale de Gembloux ne peut évoquer un cas en particulier, mais nous explique que d'une manière générale, "ce n'est pas forcément le CPAS qui paye, cela dépend des assurances et de la situation des personnes", précise-t-elle.

"Notre mission est de loger les gens dans l'urgence, mais ensuite, les personnes peuvent soit rentrer chez elles, soit, une fois que nos bureaux sont ouverts, demander un accompagnement spécifique. Chaque situation est particulière", ajoute Marie Decamp.

Dans le cas de Sarah et de son mari, comme ils travaillent tous les deux et perçoivent donc deux salaires, il y a peu de chance que le CPAS rembourse les frais d'hôtel.





Un nettoyage effectué par des professionnels

Mais comme la petite famille ne peut pas se permettre d'y rester, ils décident de retourner chez eux, même si l'appartement n'est pas habitable. En attendant que la société spécialisée s'occupe de leur habitation, ils nettoient comme ils peuvent. "On a aspiré tout ce qu'on pouvait et on a nettoyé le sol à l'ammoniaque, mais ce n'est pas l'idéal avec des enfants, et puis, ça doit être fait par des professionnels", explique Sarah.

Dans le cas qui nous occupe, c'est au niveau d'un toit en tôle ondulée que le feu a pris. Voilà le genre de matériau qui, en brûlant, produit une fumée particulièrement sombre. "Cela laisse de grosses traînées noires sur les murs, explique encore le capitaine D'Aquino. Les fumées font parfois plus de dégâts que le feu parce que ça va s'incruster partout. Tout le linge va être touché par la suie, c'est ce qu'on appelle un dépôt carboné chez les pompiers".





"Quand je reviens chez moi, les images reviennent"

La première nuit après son retour chez elle, Sarah laisse son fils chez l'accueillante d'enfant. Puis, les jours qui suivent, c'est la débrouille qui prime. "J'ai mis un petit matelas dans le parc dans le salon pour faire dormir les enfants", ajoute la jeune maman.

Mais quelques jours après l'incendie, les images du feu et de la fumée envahissant son habitation hantent toujours la jeune femme. "Je suis encore sous le choc, mon cœur bat très fort quand je reviens chez moi car les images reviennent. C'était très traumatisant".

Il faudra plusieurs jours à la société de nettoyage spécialisée pour venir à bout des traces noires qui ornent les murs de l'immeuble. Dans les jours qui ont suivi l'incendie, ils se sont d'abord occupés du cabinet dentaire et de la mutuelle situés au rez-de-chaussée. Après seulement, ils ont entamé le nettoyage des appartements situés aux étages.

"Ils ont d'abord nettoyé les parties communes, nous raconte Sarah, que nous avons recontactée 2 semaines après les faits. Pendant le week-end qui a suivi, on a nettoyé nous-même l'appartement. Puis ils sont venus la semaine d'après et ont nettoyé la chambre parentale et un peu la cuisine. Maintenant, ils s'occupent de la chambre de ma fille où il y a vraiment beaucoup de noir sur les murs".









L'assurance incendie pour les locataires

L'assurance incendie du propriétaire de l'immeuble n'est intervenue que pour le nettoyage des murs et des sols. Pour faire disparaître les traces noires laissées par la fumée sur les meubles et différents objets de la maison, le couple a dû s'en occuper lui-même, ne disposant pas d'une assurance incendie propre. "Il aurait fallu qu'on ait une assurance incendie à part pour que le nettoyage soit fait entièrement", déplore l'habitante de l'appartement sinistré.

Depuis le 1er septembre, tout locataire doit en souscrire une. "L'assurance incendie est obligatoire pour les locataires en Wallonie depuis le 1er septembre 2018, selon le nouveau décret wallon sur les baux, note Wauthier Robyns, porte-parole d'Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances. Le locataire d'un bien peut être tenu pour responsable d'un incendie même si la cause est inconnue. Donc, le fait d'avoir une assurance incendie va le protéger".





"Ce n'est plus vivable pour moi"

Même si la vie reprend son cours normal pour Sarah, son mari et leurs deux enfants, il y a des traces que la jeune maman ne parvient pas à nettoyer d'un coup d'éponge : celles du traumatisme qu'elle a vécu ce jour d'août où elle a dû s'enfuir de son appartement, son bébé dans les bras.

"On a décidé de déménager, nous explique Sarah. Ce n'est plus vivable pour moi de rester là. Quand je vois l'état de la chambre de ma fille, ça me fait trop de mal".