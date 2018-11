La GRÈVE chez bpost a déjà commencé: pas de courrier à Braine-l’Alleud, Waterloo, Tubize et Braine-le-Château

Un mouvement isolé a démarré ce matin vers 7 heures au bureau de bpost de Braine-L’Alleud, a-t-on appris via le bouton orange Alertez-Nous. Mais les répercussions concernent d'autres communes du Brabant wallon.

Le courrier et les colis ne seront donc pas distribués aujourd’hui dans les communes de Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Waterloo et Tubize. L’information a été confirmée par Eric Loones, permanent syndical CSC Transcom pour Namur et le Brabant wallon. "80 à 85 % des agents ont débrayé", a-t-il indiqué. Seuls les journaux ont été distribués et les zonings desservis en grande partie.

La grève du bureau de Braine-l’Alleud viserait à contrer une manœuvre de bpost qui souhaite distribuer un maximum de courrier avant la paralysie des centres de tri. "Ce mardi matin, lorsqu'ils ont vu les quantités de courrier à gérer, les agents ont estimé que ce n'était pas tenable. Ils ont pensé qu'il y avait une manœuvre de la poste pour transférer un maximum depuis les centres de tri vers les centres de distribution avant la grève. Certaines sociétés qui devaient procéder à des envois dans la semaine ont peut-être également anticipé mais pour les agents, ce n'était pas gérable. Il y avait déjà un ras-le-bol préexistant à Braine-l'Alleud, avec l'application d'un plan Géoroute en 2017 qui augmente les charges de travail", indique Eric Loones.

Une grève a également éclaté ce matin au bureau de La Louvière (Les communes d'Houdeng-Goegnies, Chapelle-lez-Herlaimont et Feluy sont concernés).





Tout le pays concerné?

Ces mouvements interviennent à la veille d’actions plus larges qui vont concerner tout le pays. Les organisations de travailleurs, en front commun CGSP-CSC-SLFP, prévoient des mouvements de 24 heures respectivement dans les centres de tri (7 novembre), dans les transports de l'entreprise (8 novembre), chez les facteurs (9 novembre), aux guichets, dans l'administration et dans les centrales téléphoniques (12 novembre), et enfin dans le traitement des colis (13 novembre).





De plus en plus de colis et moins de bras

Les travailleurs veulent ainsi leur ras-le-bol par rapport au système Géoroute et à la charge de travail qu’ils estiment déséquilibrée entre les différentes tournées. Ils se plaignent également d’un manque de personnel et du volume de colis en perpétuelle augmentation.

Avec les actions prévues dès demain, il risque de ne pas y avoir de distribution durant le reste de la semaine, sur tout le pays.