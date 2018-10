Première neige en Wallonie: voici vos plus belles images

Les conditions hivernales s'abattent sur la Wallonie ce mardi, et amènent avec elles les premiers flocons de cet hiver. De quoi offrir un réveil pas comme les autres aux habitants. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos images via le bouton orange Alertez-nous de cette robe blanche qui se répand sur nos régions. En voici une sélection.







Patricia nous transmet sa photo prise à Lodelinsart.





Cliché envoyé par Dominique depuis Gilly.





Photo prise à Bois-de-Villers.





"Paysage de désolation ce matin", nous écrit Luc, depuis Jamiolle (Philippeville).





Photo envoyée par Sophie depuis Philippeville.







Deux photos envoyées depuis Momignies: "Neige depuis tôt ce matin pour l'instant elle tient et ca continue de tomber".





Photo prise à Dour par Sabrina.







Deux photos envoyées par Valentin à Omezée: "Premières neiges à Omezée, plus petit village de Wallonie".





"Voici une photo prise de ma terrasse à Namur", nous envoie Patricia.





Photo prise à Colfontaine: "Neige à Colfontaine. avec de beaux flocons. Température de 3 degrés".





"Première neige à Lobbes".





Hugo nous transmet sa photo prise à Fosse-la-Ville.





Cliché pris à Vedrin.







Amaury nous envoie sa photo prise à Anhée: "Une belle fine couche de neige sur les hauteurs de Bioul ce matin, quelle surprise".





"Voici une photo de la première neige sur notre region de Roly", nous écrit Pierrequin, de Philippeville.





Message de Benoît depuis Doische: "Réveil blanc à Vodelée. Biz à toute l'équipe".





Photo prise par Billy à Cerfontaine: "Première neige à Villers-Deux-Eglises".





"Sur Namur ça commence à tenir", nous écrit Anissa.





Photo prise ç Charleroi.





"Voilà les premiers flacons qui tombent sur la région de Namur-Walcourt", nous envoie un témoin.





Photo de Chimay.





Cliché pris à Presgaux par Eric.





"Trop beau", s'émerveille Brigitte de Froidchapelle.









Trois photos transmises par Marc depuis Fosses-la-Ville: "La neige tombe et tient à Bambois, elle continue à tomber en abondance".





Renaud a pris cette photo à Thuillies.





Michel a pris ce cliché à Mariembourg.







Photo prise à Jemeppe-sur-Sambre.





"Sur les hauteurs de Namur".





Cliché pris par Steh à Philippeville.





Photo prise à Beaumont.





Prudence sur les routes! Nicolas a pris cette photo à Florennes.





Image prise à Floreffe.





Priscillia a immortalisé la neige: "La neige a fait son apparition à Gougnies".









Deux photos prises par Louise: "Il neige à gros flocons sur la ville de Namur".







Deux photos prises par Aurélie à Gerpinnes.





Valérie a photographié la neige à Chimay.