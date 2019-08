La Région wallonne dit NON à un nouveau Lidl à Rixensart: "Ce n’était pas très glamour de bétonner tout cela"

Il n’y aura finalement pas de nouveau supermarché dans le quartier de La Mazerine, à Rixensart. En tout cas pour l’instant. L'enseigne de magasins Lidl voulait y implanter un nouvel établissement. La Région wallonne a rendu sa décision il y a quelques jours et a émis un avis négatif. Les habitants de Rixensart et de La Hulpe sont satisfaits. Ils s’étaient mobilisés en masse contre le projet, avec l’appui de leur commune.

Nous avions consacré un article en mai dernier, concernant ce projet. L’enseigne de grands magasins Lidl voulait installer un magasin dans le quartier dit de La Mazerine, à Rixensart. Cette annonce avait fait grand bruit dans la commune, et avait éveillé la crainte de nombreux riverains. L’espace sur lequel se serait implanté l’établissement est entièrement boisé. Il s’agit d’une zone de fauchage tardif. Patricia nous avait contactés via le bouton orange Alertez-nous. Pour elle, ce projet allait mettre en péril toute la biodiversité.

De plus, la déforestation laissait craindre de nouvelles inondations dans le quartier. "La rue a été totalement inondée en 2009 et 2014", expliquait alors Roger, un autre riverain. Le fait d’abattre de nouveaux arbres et de bétonner la zone risquait d’accentuer le problème. Deux conduites de gaz passent également non loin de là, et les habitants craignaient la catastrophe. Enfin, cette nouvelle surface commerciale était vue comme un danger pour les autres commerces du coin, vu la plus forte concurrence qu’elle provoquerait.

Les citoyens de La Hulpe et de Rixensart se sont alors mobilisés en masse, pour faire entendre leur voix, via des réclamations et des pétitions. Ils étaient soutenus par leur commune respective. Chacune a rendu un avis négatif à la Région wallonne en juin dernier. C’est ce que nous a récemment expliqué Patricia, qui a recontacté notre rédaction. "Mon mari, mon beau-fils et moi-même avons écrit à la commune. On a ensuite reçu un courrier en retour, de l’administration communale de La Hulpe, pour nous avertir qu’elle avait rendu un avis négatif, et qu’elle espérait que la Région allait faire de même."





"On s’est dit que ça ne sentait pas bon"

L’espoir des habitants était plus vif que jamais, en attendant la décision de la Région. Ils ont tout de même cru que leurs efforts ne serviraient à rien quand ils ont vu des pelleteuses arriver dans le quartier. "On a été avertis qu’ils allaient faire des travaux d’élargissement de voirie, à La Mazerine. A ce moment-là, c’était l’horreur. On s’est dit que ça ne sentait pas bon… Qu’ils allaient nous faire le coup de ‘ce n’est pas moi c’est lui’." Et puis finalement, non. La Région wallonne a récemment recalé le projet.

Patricia a vu avec joie une publication du collège communal de La Hulpe, sur Facebook, le 26 juillet dernier. "Nous venons de recevoir la notification de refus de la demande de permis introduite par Lidl", pouvait-on y lire. "Nous remercions la Fonctionnaire Déléguée d’avoir entendu les avis des communes de La Hulpe et Rixensart." C’est donc le soulagement pour les riverains, en témoignent les nombreux commentaires et réactions qui ont fait suite à cette publication Facebook. "Excellente nouvelle, nous garderons nos arbres, notre Mazerine, la faune et la flore", s'est alors réjouie Patricia. "Ce n’était pas très glamour de bétonner tout cela. Et puis, c’était un danger pour la biodiversité et la nature." Elle espère que cette saga est enfin terminée.





C’est aussi le soulagement pour les équipes communales. "On était contre, on est satisfaits de la position de la Région", explique Christophe Dister, le bourgmestre de La Hulpe. "Notre voix a été entendue parce que les autorités communales et les citoyens ont travaillé ensemble."

On va étudier les options qui se présentent

Impossible encore de savoir ce que Lidl va faire suite à ce refus, étant donné qu’il vient seulement d’être prononcé. "On a bien reçu l’information, avec un document de 40 pages, qui nous explique les raisons de ce refus", détaille le porte-parole de l’enseigne, Julien Wathieu. "On va étudier les options qui se présentent à nous, on va éplucher ce document dès maintenant."





Un recours de Lidl reste possible

Du côté des citoyens et des autorités communales, tout le monde est déterminé, dans le cas d’un recours de l’enseigne de magasins. "Ils pourraient en faire un", conçoit Christophe Dister. "Mais avec l’expérience, ils vont peut-être se dire que cela n’en vaut pas la peine. On attend de voir ce que fera le magasin, mais on mettra tout en place pour que le projet n’aboutisse pas. Il y a tout de même des arguments très forts, et je ne vois pas un recours aboutir."

Patricia a elle aussi la même vision, étant donné que la mobilisation citoyenne a été très importante, au travers de réclamations écrites et de pétitions. "Rien que pour La Hulpe, il y a eu 497 réclamations écrites, et deux pétitions avec 1.956 signatures. S’ils ignorent ça, c’est quand même un souci. Je ne vois pas bien comment ils pourraient ignorer de telles réactions, sinon, cela va faire un tollé."