La Saint-Valentin d’Elsa et Jean-Pierre au Lido à Paris VIRE AU FIASCO: "Le spectacle a bien eu lieu mais on n’a pas pu y assister !"

Une nuit de rêve dans la Ville Lumière, un bel hôtel, un repas distingué, un spectacle d'exception,... Jean-Pierre avait tout prévu en secret pour célébrer la fête des amoureux avec son épouse, Elsa. Mais, suite à un souci technique "exceptionnel", leur réservation n’a pas pu être honorée. "Quelle déception, se désole Elsa. Dire que tout avait été réservé un mois à l’avance et que ça nous a coûté mille euros en tout!".

Tout semblait annoncer une Saint-Valentin idéale pour Elsa et son mari, Jean-Pierre. D’abord, le 14 février, cette habitante de Wavre est réveillée avec tendresse par son bien-aimé. "Ce matin-là, mon mari m'apporte un énorme bouquet et le petit déjeuner au lit", se souvient cette commerçante, qui découvre alors un petit mot soigneusement glissé entre les fleurs. "Le mot disait ‘Ce week-end on ferme le magasin! Tiens-toi prête et prévois une robe de soirée dans ton petit sac de voyage’", décrit-elle après nous avoir joints via notre bouton orange Alertez-nous.

Cette année, nous célébrons nos 20 ans de mariage

Le couple prend exceptionnellement congé: "Nos 20 ans de mariage le valent bien"

Elsa se réjouit à l'idée de vivre une escapade en amoureux. D'autant plus que ce couple d'indépendants travaille beaucoup et prend rarement congé. "On tient un commerce de cigares et spiritueux à Wavre, éclaire Elsa. Le magasin est habituellement toujours ouvert du lundi au samedi". Mais l'occasion est trop belle. Le couple veut s'offrir une petite folie. "Cette année, nous célébrons nos 20 ans de mariage...", précise la Valentine.





Noeud papillon, costume et robe de soirée: le glamour est au rendez-vous

Impatiente, Elsa prépare ses affaires, quand arrive enfin le week-end. "On a pris la route vers Paris", raconte Elsa, qui découvre que son mari y a réservé une chambre d'hôtel. Après y avoir déposé ses affaires, le couple se met sur son 31 et immortalise l'instant en partageant un selfie sur les réseaux sociaux.

La soirée s'annonce on ne peut plus romantique et festive, en totale adéquation avec les goûts de la Wavrienne : "J'adore les soirées spectacles et lorsque nous sortons du taxi, je réalise que Jean-Pierre nous a réservé un repas et une soirée au Lido!". Grande première pour Elsa dont les yeux pétillent. "Le Lido est situé sur les Champs Elysées, décrit-elle. Nous, on n'a pas l'habitude de tout ça. Le cadre é tait vraiment magnifique, grandiose".





La soirée au Lido? De l'excitation à la déception

Bien à l'avance, Elsa et Jean-Pierre patientent dans la file, remplie de couples. "C'était le samedi 17 février, donc pas mal de gens célébraient leur Saint-Valentin, décrit Elsa. Il y avait des gens de partout: on a vu d'autres Belges, de Namur notamment. Quant aux Français, certains étaient venus de Nice en avion!".

Malheureusement, une panne informatique est survenue. C’est un cas qui ne s’est jamais produit auparavant

Mais, après quarante minutes d'attente, un responsable appelle les spectateurs qui avaient réservé le diner et le spectacle. "On nous annonce que, suite à un souci technique, on ne pourra ni profiter de notre repas, ni du spectacle", s'insurge Elsa. Le spectacle était-il annulé ? "Non, le spectacle a bien eu lieu, confirme Grégory Maxime, responsable communication pour le Lido. Malheureusement, une panne informatique est survenue. C’est un cas qui ne s’est jamais produit auparavant. Cette panne a contraint l’établissement à annuler la soirée pour ceux qui avaient commandé un dîner-spectacle". Autrement dit, les spectateurs qui avaient uniquement réservé le spectacle ont, eux, pu rentrer dans la salle.





"Avec l’hôtel et les transports, on arrive à mille euros de dépenses"

Aux oubliettes, donc, la soirée exceptionnelle au Lido. Et pas à n'importe quel prix. "On nous dit que notre tour opérateur peut éventuellement nous rembourser le ticket d'entrée, mais ils ne paieront aucun frais connexes! Vous imaginez bien les montants qu'un tel déplacement engendre". En effet, la facture est salée: "On a fait le calcul: avec l'hôtel, les places du Lido (390€, ndlr), les péages, le Diesel,... cette soirée nous a couté plus de 1.000€, sans compter le fait qu'on a dû fermer le magasin un samedi, jour de grande affluence".

Déçus ou pas, il a fallu trouver… un autre resto pour leur soirée. "Un soir de Saint-Valentin, à Paris, tout était bondé, il y avait des gens qui faisaient la file devant certains établissements", relate Elsa. Mais le couple a plus d’un tour dans son sac. Après s’être éloignés du centre, les amoureux ont trouvé un endroit capable de les accueillir.





"J'aurais voulu qu'ils remboursent tous nos déboires"

Le couple s’attend à un geste commercial. "Jean-Pierre était très déçu, relate son épouse. Il avait tout préparé minutieusement depuis un mois et en dernière minute, tout foire! Je trouve que la façon dont le Lido gère ses clients est indécente. Ils proposent de nous rembourser les tickets ou de nous faire 30% de réduction si on reporte le spectacle à plus tard. On ne peut pas s'offrir un 2e voyage à Paris, c'est évidemment trop de dépenses. Pour moi, ils auraient dû nous rembourser tous nos frais connexes: l'hôtel et les déplacements".





Le Lido fait un geste commercial

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Elsa et Jean-Pierre sont finalement parvenus à un accord : le couple retournera au Lido. Lorsqu’ils arriveront sur place, ils recevront notamment deux cocktails gratuits, ainsi qu’un programme en plus d'une réduction. "Franchement, ils n’étaient pas obligés, commente Jean-Pierre, satisfait de la proposition. C’est mieux que rien... Nous avons pesé le pour et le contre et avons finalement accepté".

Savent-ils déjà quand ils retourneront à Paris ? Prévoient-ils d'y aller le 25 juillet prochain, jour de leurs 20 ans de mariage ? "Non, nous n’irons pas à Paris ce soir-là", sourit Jean-Pierre, qui préfère choisir une autre date du calendrier.