La super-Lune en a émerveillé plus d'un la nuit dernière: "Regardez ce cercle qu'elle dessine dans le ciel, #justemagique" (PHOTOS)

Vous êtes nombreux à avoir levé les yeux vers le ciel la nuit dernière, scrutant la "super-Lune" qu'on vous avait annoncée.

Vos photos sont formelles: la Lune était légèrement plus grosse et brillante que d'habitude car la pleine Lune a coïncidé avec son passage au point de son orbite le plus proche de la Terre.

"Avez-vous vu la super-Lune? Regardez ce cercle qu'elle dessine dans le ciel ! #justemagique", nous a écrit Anthony, de Saint-Vaast:

"La lune à Arlon à 20h" (Olivier):

"Magnifique super lune vue de Saintes" (Laurence):

"Super-Lune à Braine l'Alleud" (Cynthia):

"Cercle lunaire à 21h30" (Gege):

"Gros cercle autour de la lune vue de Bouffioulx" (Greg) :

"En cette nuit de super-Lune, la nature nous gâte un peu plus en l'habillant d'un superbe halo" (Annabelle):

Pas très visible en Belgique

Mais la différence n'était pas très perceptible à l'œil nu depuis la Belgique où il faisait encore jour au moment du pic. Le pic était attendu pour 16h53, heure belge. Mais "la différence n'est pas spectaculaire par rapport à une pleine Lune normale à l’œil nu", prévenait Florent Delefile, astronome à l'Observatoire de Paris-PSl, à nos confrères de RTL France. D'après lui, la pleine Lune était "30% plus lumineuse et 7% plus grosse que d'ordinaire".

La super-Lune est un terme particulièrement en vogue ces dernières années ne relève pas d'une véritable définition officielle. Il désigne un phénomène au cours duquel la Lune passe relativement proche de la Terre et apparaît plus brillante et lumineuse qu'à l'accoutumée.

La distance séparant la planète bleue de la Lune oscille entre 356.410 et 406.740 kilomètres. Pour qu'il y ait "super-Lune", la distance de l'astre au moment de la Pleine Lune doit être comprise entre ce point le plus près et 358.000 kilomètres environ. Ce 19 février, la Lune était située à "environ 356.000 kilomètres de la Terre."