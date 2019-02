La Voix des Belges - Pouvoir d'achat: le TOP 10 de vos conseils pratiques

Dans le cadre des élections qui se tiendront le dimanche 26 mai prochain, RTL INFO vous donne la parole et place au centre de la campagne vos préoccupations via notre opération "La Voix des Belges" qui va se déployer tout au long des mois à venir, s'intéressant aux thèmes que vous jugez les plus importants. Parmi ceux-ci figurent le pouvoir d'achat. Nous vous avons demandé récemment de proposer vos idées pour gagner plus ou dépenser moins. Des idées de mesures à prendre par nos décideurs politiques. Mais aussi des idées d'actions concrètes à mener soi-même dans son quotidien. Près de 900 idées ont été soumises. Environ 545 ont été publiées, le reste a été écarté car hors propos ou répétitif avec des idées déjà affichées. Vous étiez invités en outre à voter pour les idées que vous souteniez le plus et à leur apporter une cote sur 5. Voici les 10 idées pratiques qui ont recueilli le plus de votes.

TOP 10

Ne consommer qu'en fonction de ses moyens financiers

(Anne-Marie)

Son argument: "Si je n'ai pas les moyens de partir en vacances, ou de me payer le cinéma ou une sortie précise, de pratiquer un loisir, je cherche une alternative à niveau de ma bourse et cela oriente vers les activités plus simples et plus de contacts avec autrui. Surtout ne pas emprunter, ça rend la situation encore plus difficile ensuite."

327 votes

Cote moyenne: 4,25/5

Répartir les heures effectuées en 5 jours sur 4 jours : 20% d'économie de trajet

(Alain)

321 votes

Cote moyenne: 4,36/5

Acheter en fonction des besoins, ni plus ni moins. Sur le plan alimentaire, acheter saisonnier et si possible régional

(Anne-Marie)

Son argument: "Nous vivons dans une société de consommation qui pousse à l'achat. J'ai remarqué au fil des années que je porte toujours les mêmes vêtements, ceux qui me plaisent le plus. J'ai donc déterminé que je n'avais besoin que de 4-5 variantes et je n'achète pas plus. Je fais aussi plus qu'une saison avec mes vêtements et quand je n'en veux plus, je les mets dans un dépôt pour aider ceux qui sont dans le besoin. Côté nourriture, j'ai appris à calculer les justes quantités et donc à limiter fortement les déchets. Les restes sont réutilisés. Les aliments ont plus de goût quand ils sont consommés à la saison qui leur correspond. Par ailleurs, un réseau de dépôts s'est développé qui rassemble les produits régionaux et permet ainsi de manger régional sans difficulté. Meilleure qualité, aide aux producteurs locaux, juste prix et diminution de l'empreinte écologique."

249 votes

Cote moyenne: 4,21/5

Vivre selon ses moyens. La société est faite de choses qui nous poussent à consommer. Changer ses habitudes

(Dominique)

239 votes

Cote moyenne: 4,36/5

Pour les détenteurs d'un compteur bi-horaire, utilisez votre lave-linge, Séchoir, lave-vaisselle en heures creuses (soir et week-end)

(Didier)

Son argument: "Le tarif réduit (soir et week-end), permet de faire de substantielles économies sur la facture d'énergie. La plupart des électroménagers actuels on la fonction "retardateur de démarrage", ce qui permet de programmer une mise en fonctionnement ultérieure de ces appareil."

202 votes

Cote moyenne: 4,33/5

Le seconde main et économie d'énergie

(Kristel)

Son argument: "Je me suis meublé à 90% avec des meubles donné ou de seconde main. Toutes mes prises sont des prises avec un bouton ON/Off. Quand je sors, j'éteins quasi tout. Mon chauffage est un chauffage électrique qui charge sur le compteur de nuit. Je ferme au panneau électrique quand je n'en ai plus besoin."

199 votes

Cote moyenne: 3,14/5

Débrancher tous les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés

(Lisa)

174 votes

Cote moyenne: 3,83/5

Favoriser les loisirs culturels et sportifs gratuits ou peu onéreux. Profiter du matériel d'occasion

(Thierry)

Son argument: "Pas besoin de dépenser des centaines d'euros pour se divertir. Une visite au musée est gratuite certains jours du mois. De nombreux sports peuvent se pratiquer gratuitement ou en achetant du matériel d'occasion pas cher. La lecture, en achetant d'occasion et en s’échangent avec des proches, est également bon marché."

172 votes

Cote moyenne: 4,19/5

Vivre en fonction de ses moyens tout simplement

(Alain)

Son argument: "Louer ou acheter en fonction de son salaire. Soit, diviser son salaire par 3 et louer ou acheter en fonction. C'est ce que je fais. Je loue car je n'ai pas les moyens de m'acheter une maison."

167 votes

Cote moyenne: 3,97/5

Mettre un pull en plus plutôt que de surchauffer, et l'inverse lors des saisons plus chaudes. Télécom, toujours comparer chiffres en mains

(Anne-Marie)

Son argument: "Trop chauffer n'est pas bon pour la santé, il vaut mieux mettre une couche en plus, ça permet d'économiser l'énergie. Côté télécom, il faut comparer des choses comparables, les offres des concurrents sont faites pour allécher mais ne sont pas toujours pour cela plus intéressantes quand on compare plus loin et qu'on lit les petits caractères. Souvent aussi l'offre n'est valable qu'un temps précis alors qu'en restant chez un même opérateur, on finit par bénéficier de conditions de fidélité qui rendent les autres offres non concurrentielles."

160 votes

Cote moyenne: 3,84/5