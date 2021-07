La Wallonie toujours sous l'eau, des scènes de chaos: vos récits en photos et vidéos

Les images au réveil sont toujours aussi impressionnantes qu'hier. Il a encore plu cette nuit mais le plus problématique est surtout que la décrue est lente. La province de Liège est la plus touchée, la Meuse ayant débordé et laissé des villages sous l'eau. Mais les autres provinces, celles du Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon sont toujours en alerte crue ce vendredi. Pour le moment, le bilan provisoire fait état de 11 morts et 4 disparus. Voici vos photos et témoignages envoyés via le bouton orange Alertez-nous.

Des centaines de témoignages arrivent à notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous ou via nos journalistes sur le terrain. Ils rendent compte d'une situation encore catastrophique ce vendredi pour de nombreux Belges, certains n'ayant toujours pas pu être secourus ce vendredi.

9h30 - HAM-SUR-HEURE (HAINAUT)

Chemin de Biatrooz : "Impossible d’atteindre les maisons, les habitants ont été évacués par bateau hier", constate notre journaliste sur place.

9h20 - WAVRE (BRABANT WALLON): un commerçant démuni

Maxime découvre, impuissant, son commerce submergé par les eaux...

"Chaussée de Louvain inondée", nous écrit Maxine à 9h30 :

8h30 - TUBIZE (BRABANT WALLON): "On a 1m20 d'eau dans la cave"

"Nous sommes en train de vivre la deuxième inondation en 15 jours. On a 1m20 d'eau dans la cave. Et nous pensons que cette fois-ci la chaudière est touchée. L’eau arrive à notre poitrine, nous ne savons pas évaluer les dégâts. La première inondation avait déjà emportée beaucoup de choses, ici c’est catastrophique. Il nous avait déjà fallu 4 jours pour tout évacuer… Et les pompiers sont débordés… Donc nous sommes coincés avec l’eau. Tout ce qui se passe en Belgique renvoie une image apocalyptique du monde. On dirait que tout s’effondre…", témoigne Marie.

6h40 - CHÊNÉE (LIEGE): "Elle est bloquée depuis hier matin"

"Je suis le beau frère de Jessica, résidente à Chenée, elle est bloquée depuis hier matin à l'étage de son habitation sans plus aucun vivre ni eau ni nourriture. Le 1722 a été prévenu hier à 14h et vers 21h nous avons fait appel au 112 car elle se sentait mal. En ce moment précis nous n'avons plus aucune nouvelles d'elle, en esperant qu'il ne lui soit rien arrivé...", témoigne, désemparé, Michele via le bouton orange Alertez-nous.

2h48 - VERVIERS (LIEGE): "Je suis en plein centre, c'est un cataclysme! Irréel"

Je suis en pleine centre de Verviers, c'est un cataclysme ! Magasin pillés, routes dégradées, ville plongée dans le noir ! C'est irréel ! On se croirait en Irak vu les destructions des poteaux, rues ! D'après un groupe de policier qui m'ont demandé d'être prudent, un groupe de jeune sème la terreur dans la ville", témoigne Nassim face à une ville chaotique.





16h30 GREZ-DOICEAU (BRABANT WALLON): "Nous sommes dévastés"

"Voici un aperçu des inondations hier à Grez-Doiceau aux alentours de 16h-16h30. Nous avons été évacués par les pompier qui sont passés dans notre rue avec un camion. Nous habitons devant une rivière et tout le bas de chez nous était inondé. Nous sommes dévastés et avons peur des dégâts qui comptent y avoir...", nous écrit Sharmine cette nuit aux alentour d'1h, maintenant sain et sauf.