Laurent dépassé sur une route enneigée par un camion lancé à toute allure (vidéo): "Irresponsable!"

De nombreux automobilistes ont été surpris par la neige lundi. Certains ont donc adapté leur vitesse, d’autres pas. Laurent a été dépassé par un poids lourd et en a été très énervé.

La neige était l’invitée surprise de la journée de lundi et elle s’est accumulée très rapidement sur certaines routes du pays, notamment en province de Luxembourg, de Liège et de Limbourg. La prudence était donc de mise pour les automobilistes et autres chauffeurs de poids lourds. Pourtant, Laurent a été dépassé par un camion lancé à vive allure sur l’autoroute E25 Maastricht – Liège à hauteur de Eijsden. "Chauffeur poids lourd irresponsable", nous a-t-il envoyé avec une vidéo montrant le dépassement via le bouton orange Alertez-nous.





Quelle est la loi?



Par temps neigeux, est-il vraiment interdit aux poids lourds de dépasser ? Oui, pour ceux dépassant 7,5 tonnes s’ils dépassent 90 km/h. Par ailleurs, en Wallonie, depuis le 1er janvier 2008, un véhicule de plus de 3,5 tonnes se trouve sous une interdiction générale de dépasser lorsque seules deux voies de circulation sont disponibles. Une prohibition qui disparaîtra néanmoins d'ici quelques mois. En effet, un nouveau code de la route va prochainement être appliqué. Il a récemment été présenté par le ministre du Transport François Bellot. Les dépassements seront à nouveau autorisés, "sauf par temps de pluie, où ils resteront interdits, comme c'est le cas actuellement", précisait début février Jasper Pillen, porte-parole du ministre. Les Régions seront cependant habilitées à imposer une interdiction de dépasser sur certains tronçons, par l'intermédiaire du panneau classique cerclé de rouge, là où elles l'estiment nécessaire.





"Ils font cela parce qu'ils ont des pneus hiver"



Pour Benoît Godart, porte-parole de VIAS, le comportement de ce chauffeur de poids lourd n’est pas correct et il est sûrement favorisé par le type de pneu qui véhicule qui doit mettre en confiance le conducteur. "Ils font cela parce qu'ils ont des pneus hiver". Ces gommes adaptées ne constituent cependant pas l'assurance de ne pas verser dans le fossé quelques kilomètres plus loin selon le porte-parole de l'institut de sécurité routière. De plus, ce genre de risques, le conducteur ne les prend pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres, ceux avec qui il partage la chaussée : "S'il dérape, il peut mettre la vie d'autres personnes en danger, en particulier vu la masse de son véhicule", rappelle Benoît Godart.