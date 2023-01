Le boudin végétarien du Aldi fabriqué avec de la "viande belge de qualité": Océane se pose des questions…

"Comment se fait-il que dans le folder (dépliant) 'Aldi' sur le 'boudin végétarien' soit marqué 'viande belge' ?", s'interroge Océane, de Montingies-sur-Sambre. Elle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de son questionnement. Un boudin végétarien à base de pleurotes étiqueté avec l'appellation suivante : "Viande belge de qualité." N'y a-t-il pas là un paradoxe ?

Le boudin végétarien de l'Aldi présente-t-il tout de même des traces de viande animale ? Pas vraiment… "Il s’agit d’une erreur humaine qui s’est malheureusement glissée dans notre dépliant", explique la chaîne ALDI qui s'en excuse. "Pour éviter toute confusion, nous avons déjà procédé à une mise à jour dans la mesure du possible, par exemple dans notre dépliant numérique." Pas d'inquiétude donc si vous possédez la version papier, le boudin végétarien de l'Aldi ne contient pas de viande de porc.

La marque de supermarchés discount précise d'ailleurs qu'il n'y a aucun risque de "confusion lors de l’achat du produit. Le client retrouve la description correcte sur l’emballage du produit."

Une question de sémantique

Ces dernières années, nos rayons de supermarchés ont vu débarquer beaucoup d'alternatives végétariennes (hamburger végé, boulettes végé, etc), donc à base de légumes et/ou de féculents. Parfois, il y a la mention "viande végétale", qui peut paraître de prime abord paradoxal. Mais la langue française justifie totalement le terme, car selon la définition du Petit Robert, le mot viande se définit d'abord comme "un aliment dont se nourrit l'homme".

Ce n'est qu'une deuxième définition qui fait référence à l'aspect animal. "Chair de mammifères et des oiseaux, et plus particulièrement des animaux de boucherie. (…) que l'homme emploie pour se nourrir."