Le chaton jeté sur l'autoroute et recueilli par Loredana et Bilal n'a pas survécu: "Il fallait abréger ses souffrances"

C'est la voix rauque et triste que Loredana nous apprend la mauvaise nouvelle: Sangoku, le chaton jeté d'une voiture en marche qu'elle a recueilli, est mort jeudi soir. La scène a été atroce. Nous vous en avons parlé il y a un peu plus de dix jours. Loredana et Bilal circulent sur l'autoroute A12 en direction de Bruxelles lorsqu'ils voient un chaton être jeté par la fenêtre d'une voiture roulant à grande vitesse. Très vite, ils décident de s'arrêter pour secourir l'animal plutôt que de poursuivre les auteurs des faits.



Le chaton, que le couple a nommé Sangoku, en référence au héros du manga Dragon Ball, est emmené d'urgence à la clinique vétérinaire Kasteel Vetcare à Leeuw-Saint-Pierre. "Il est plongé dans un état comateux, souffre d'un trauma crânien et d'une luxation au niveau du coude", nous indique alors la vétérinaire. Elle confirme que les lésions subies par le chaton de trois mois peuvent correspondre à la scène décrite par Loredana et Bilal.

Il s'en est allé après une longue bataille

Le jeune couple était bien décidé à sauver l'animal et à l'adopter une fois qu'il sortirait de la clinique. Mais ce rêve ne s'est malheureusement pas réalisé. "Il s'en est allé hier soir (NDLR: jeudi soir) après une longue bataille", confie Loredana.



L'état de santé de Sangoku s'était pourtant légèrement amélioré, avant d'empirer. "Il y a quelques jours, il était très bien. Il avait même ouvert les yeux. Mais par la suite, quand il nous regardait, ses yeux partaient en arrière, et il tournait la tête. Et jeudi, il avait les yeux fermés, son rythme cardiaque avait chuté, sa température corporelle également. On voulait faire un scanner pour voir les lésions, mais quand on a vu son état jeudi soir, on a décidé qu'il fallait abréger ses souffrances", indique Loredana, très émue au moment de nous raconter ce qui s'est passé. "C'est la décision la plus difficile qu'on ait eu à prendre".





Le couple n'a vu aucune caméra sur le tronçon et n'a pas porté plainte: un témoin pour trouver les auteurs?



Lorsque Sangoku a été jeté de la fenêtre, le couple n'a malheureusement pas pu identifier la voiture et sa plaque. "Par la suite, on a refait le même trajet, et on n'a vu aucune caméra sur le tronçon. Donc même en allant à la police, ça n'aurait rien changé", explique Loredana. Les auteurs des terribles faits ne seront donc pas inquiétés. À moins qu'un autre témoin ayant vu la scène ne se manifeste pour donner plus d'informations sur le véhicule en question.





J'ai adopté deux petits chats et Bilal va adopter deux chatons

Le cœur de Sangoku s'est donc arrêté de battre jeudi à 21h30. Après avoir connu le pire, un avenir meilleur lui était pourtant promis par le couple. Loredana et Bilal ont dépensé sans compter pour soigner l'animal, plus de 500 euros en quelques jours. "Je remercie vraiment la clinique Kasteel Vetcare. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous contacter pour faire un geste, car le chaton n'était pas à nous, pour réduire les coûts", confie Loredana.



Marqués à vie par l'acte inhumain qu'ils ont vu se dérouler devant leurs yeux, Loredana et Bilal ont décidé d'aller de l'avant. "Moi j'ai adopté deux petits chats qui ont été amenés à la clinique. Et Bilal va adopter deux autres chatons", précise la jeune femme.



Nul doute que ces petits rescapés sont tombés dans une famille qui les comblera de bonheur.