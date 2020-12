Le lutin qui fait des bêtises: voici le secret de Sabrina pour faire plaisir à sa petite fille

Les lutins de noël font des bêtises la nuit lorsque les enfants dorment. Quelle n’est pas leur surprise lorsqu’ils découvrent au réveil ces petites poupées dans des positions surprenantes. Ces lutins de Noël sont devenus les alliés de beaucoup de parents et grands-parents en cette période de fête sur fond de pandémie. Sabrina s’en sert quotidiennement pour redonner le sourire à sa petite fille.

"Afin de mettre des petites couleurs dans ce monde très compliqué vu la crise sanitaire mondiale, des petits lutins farceurs ont pointé le bout de leur nez en Belgique" Voici le mystérieux message envoyé par Sabrina via le bouton orange Alertez-nous.

Sabrina s’occupe de sa petite fille de 6 ans qui vit chez elle. "Elle a vécu des situations compliquées ces derniers temps." Cette grand-mère a donc trouvé de quoi lui redonner le sourire: des lutins farceurs qu'elle a acheté en ligne. Le principe est simple, inspiré du dessin animé "Toy Story": la journée, le lutin est un jouet, mais la nuit, lorsque l’enfant est endormi, il se réveille pour faire des bêtises. Grosse surprise au réveil pour l’enfant qui découvre sa poupée dans des positions surprenantes.

"Ça sert d’un côté à leur faire comprendre les bêtises, mais c’est surtout pour les plonger dans la magie de noël. Ils se demandent: ‘Pourquoi le lutin se réveille quand je dors pour faire des bêtises ?’ Et bien parce que c’est la magie de Noël."

Cette idée vient justement d’Amérique du Nord. Dans la tradition, les lutins sont envoyés par le Père Noël pour surveiller les enfants et pour lui transmettre toutes les bêtises qu’ils font. Que les parents gardent ou pas cette idée, l’intérêt est surtout de les rendre heureux.

Sabrina partage d’ailleurs ses idées de bêtises pour ses lutins sur Facebook. "Je prépare tout et le matin, au lieu de me lever à 6h, je reste dans mon lit. Et j’entends ma petite fille qui descend bien avant le réveil pour aller voir quelle bêtise le lutin a faite. Elle aime tellement ça. Elle a même pris le lutin pour le présenter à sa classe. On a acheté un petit sapin de Noël pour qu’ils puissent avoir le leur."



©Facebook @La Féérie de Noël