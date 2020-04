Le mari indépendant de Sabrina n'a pas droit à l'indemnité coronavirus: "J'ai peur pour la suite, j'ai peur que les huissiers débarquent"

C’est avec une grande détresse qu’une mère de famille témoigne en cette période de crise. Sabrina, une habitante d’Haccourt, en région liégeoise, est très inquiète. Son mari indépendant ne peut plus travailler en raison de l’épidémie de coronavirus. Le couple se retrouve sans revenu et ne peut visiblement bénéficier d’aucune indemnité. Le report du crédit hypothécaire leur offrira sans doute une bouée de sauvetage.

Le coronavirus en Belgique a provoqué la fermeture de nombreux établissements et entreprises. Pour beaucoup de petits patrons et d’indépendants, cette situation est très difficile à vivre. Privés de leurs revenus, ils essuient une perte financière souvent très douloureuse.

Pour compenser ce trou important dans leur portefeuille, la Région wallonne accorde une indemnité de 5000 euros, mais seulement pour certains secteurs d’activité et sous certaines conditions.

Jean-Pierre, 36 ans, fait partie de ces indépendants qui ont dû arrêter leur activité mi-mars pour cause de confinement coronavirus. Cet habitant d’Haccourt (Oupeye), en région liégeoise, travaille depuis de nombreuses années pour la société Euroports, active dans la manutention portuaire. "Il travaille en tant que sous-traitant, il vide les camions et les bateaux", explique sa femme Sabrina, également âgée de 36 ans. "Il a commencé très jeune, vers 18 ans. Son père travaillait déjà pour eux. Jean-Pierre a débuté comme ouvrier avant de devenir indépendant", ajoute-t-elle.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

"Il peut bosser jusqu’à 12 heures par jour"

Sa femme connaît bien tout son parcours professionnel puisqu’ils forment un couple depuis l’adolescence. Ils ont aujourd’hui trois enfants : un garçon de 12 ans et deux filles de 11 ans et 5 ans.

Pour subvenir aux besoins de sa famille, Jean-Pierre a toujours fait preuve de beaucoup de motivation et de ténacité. "Son horaire est variable, mais il peut bosser jusqu’à 12 heures par jour et parfois même les weekends. Il est toujours disponible", assure Sabine, qui travaille pour lui en tant que secrétaire depuis un peu plus d’un an. "Malgré tout, nous faisons quand même attention. Nous ne partons jamais en vacances, par exemple, sauf quatre jours à Disneyland", indique la mère de famille.

Mais, pour la première fois de sa carrière, Jean-Pierre se retrouve sans emploi et est obligé de rester à la maison. En raison de la crise liée au coronavirus, son employeur a dû mettre temporairement fin à leur collaboration. "Ce n’est pas la faute de son patron. Il souligne d’ailleurs la qualité du travail de mon mari. Mais il n’a pas le choix", regrette Sabrina.

Pas d’indemnité, une déception immense

Comme de nombreux indépendants et chefs de petites entreprises, Jean-Pierre espère alors pouvoir bénéficier de l’indemnité octroyée par la Région wallonne. Il se rend sur le site internet d’indemnisation indemnitecovid.wallonie.be pour introduire son numéro de TVA. Mais la réponse est négative : "Il semblerait que votre entreprise ne puisse pas bénéficier de cette indemnité compensatoire".

Pour le couple, c’est un coup de massue. Comment vont-ils payer leurs factures ? Une incertitude face à l’avenir les plonge dans l’inquiétude. "Mon mari ne fait donc pas partie des personnes qui peuvent recevoir une aide alors que ce n’est pas sa décision d’arrêter de travailler. Cette situation le dépasse complètement. Il est dégoûté. Quand je vois tout ce que l’on doit payer à l’Etat en tant qu’indépendant, c’est honteux", s’énerve Sabrina. "Nous n’avons pas d’argent de côté, nous ne sommes pas une famille riche. Tout le monde est inquiet", souffle-t-elle.

C’est d’ailleurs Marie, la sœur de Jean-Pierre, qui nous a contactés via notre bouton orange Alertez-nous pour évoquer cette situation compliquée: "Mon frère petit indépendant se retrouve sans revenu, avec trois enfants et une femme à nourrir. Il ne trouve pas de solution".

"J’ai peur que des huissiers débarquent"

Comment le couple va-t-il à présent payer sa maison, sa voiture, les courses, les factures et les frais professionnels ? "Ce mois-ci, Jean-Pierre a un peu travaillé, donc on a une partie de son revenu. Mais je n’ai pas pu tout payer. Rien que notre maison, c’est 1000 euros par mois. Je n’ai pas encore fait le virement. Je préfère donner à manger à nos enfants... Et j’ai vraiment peur pour la suite, j’ai peur que des huissiers débarquent", confie la mère de famille. La famille évitera probablement cette situation extrême grâce au report de remboursement du crédit hypothécaire qui est accordé par les banques pour six mois.

Aujourd’hui, le couple est à bout. Fatigué émotionnellement et physiquement. "Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a plein de témoignages d’indépendants comme des garagistes qui se retrouvent dans la même situation que nous. C’est vraiment difficile. Et je pense que le travail ne reprendra pas avant le mois de juin. On est mal barrés", redoute Sabrina.