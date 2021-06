Le prix du raccordement à l'eau a pratiquement triplé en quelques années à Liège: "C'est honteux car nous n'avons pas le choix"

De 1.000 euros en 2014, le prix du raccordement d'une maison neuve à l'eau de ville est passé à 3.000 euros en 2021. Une architecte nous a contacté pour dénoncer cette hausse de prix qui rend un peu moins abordable la construction d'une maison neuve. La Compagnie des eaux liégeoise évoque une nécessaire adaptation pour coller au "prix vérité" de l'eau…

Dans le long parcours que représente la construction d'une maison, il y a certains impondérables qui peuvent s'avérer frustrant. C'est le cas, notamment, des raccordements aux différents réseaux, qu'il s'agisse de l'électricité, du gaz, des télécommunications ou de l'eau.

Les futurs propriétaires, impatients de rentrer dans leur nouveau cocon, n'ont pas d'autres choix que de faire appel aux sociétés qui gèrent la distribution de ces services. Dans le cas de l'eau en Wallonie, il s'agit souvent d'intercommunales ou de structures similaires.

Si Anne a contacté la rédaction de RTL info dernièrement, via le bouton orange Alertez-nous, c'est pour dénoncer "une flambée des prix" au niveau de la CILE, la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux.

De 1.103€ à 3.173€

Le raccordement au réseau, quand on parle de l'eau, comprend plusieurs éléments. C'est l'ensemble des canalisations et appareillages nécessaires pour l'alimentation en eau de la maison, depuis la prise d'eau effectuée sur la conduite "mère" du distributeur (généralement dans le trottoir), jusqu'au compteur inclus.

"Ça fait 17 ans que je travaille en tant qu'architecte, donc j'ai déjà fait beaucoup d'estimations de prix pour mes clients", nous précise Anne. Lors d'une nouvelle construction, il y a, entre 1.000 autres détails, l'estimation du prix de raccordement à l'eau. Ce n'est que très récemment qu'Anne est tombée des nues, lorsqu'une de ses clientes a reçu un devis de la CILE pour son raccordement, dans une commune de la région liégeoise, Beyne-Heusay. Elle nous dresse une chronologie des prix, preuves à l'appui (voir devis c-dessous).

"J'ai moi-même construit il y a quelques années, dans la même rue. A l'époque, c'était en 2014, le prix du raccordement était de 1.103€, TVA de 6% comprise". Se basant sur son expérience, elle a donc estimé un montant assez similaire pour une nouvelle cliente. Quel ne fut pas son étonnement quelque temps plus tard…

"Pour le même type de raccordement, et j'insiste, il s'agit des mêmes travaux, du même type de maison et du même quartier, avec une conduite placée par nos soins qui va jusqu'au trottoir, le prix en 2017 est passé à 1.807€".

Et enfin, dernièrement, une autre cliente d'Anne était bien étonnée de constater une différence entre son estimation des coûts et le devis de la CILE. "Toujours pour les mêmes travaux, dans le même quartier, on passe à 3.137€ en 2020" :









"Alors que les prix de la construction sont en train de flamber, c'est honteux"

Une situation tout-à-fait incompréhensible pour notre témoin. "J'ai contacté la CILE en pensant qu'il y avait une erreur. Mais non, ce sont les prix actuels établis par l'intercommunale. Mon interlocuteur était très gêné de me dire qu'il ne savait pas me justifier les raisons de cette flambée des prix !".

Pour Anne, "à l'heure où les prix de la construction sont en train de flamber, je me mets à la place des gens qui ont parfois des petits budgets et qui doivent encaisser une augmentation de 2000€ sans pouvoir réagir. C'est honteux. D'autant plus qu'on n'a pas le choix, on est obligé de passé par la CILE…"

La CILE évoque un ajustement nécessaire pour compenser une perte sur l'eau

Nous avons contacté la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux pour connaître les raisons d'une telle augmentation. Il s'agirait principalement d'un changement dans la manière de calculer le prix de ce raccordement, qui était sous-estimé volontairement auparavant, et qui doit désormais représenter le prix coutant ou prix-vérité, tout en comblant la non-augmentation du prix de l'eau depuis 2015.

A la CILE, pendant 15 ans, le prix du raccordement est resté fixe, à 1.041€, HTVA. Un prix qui était artificiellement bas. "Le but était de permettre l'accès à la propriété privée au plus de gens possibles. Donc jadis, 50% du prix du raccordement était couvert par, ou reporté sur le prix du mètre cube d'eau. C'était une volonté interne", nous a expliqué Marc Goffin, directeur financier de la CILE.

Et puis, les règles ont changé. "Vu l'obligation de donner à chaque acte technique un prix autonome, c'est-à-dire d'être self supporting(notion de prix vérité, ou prix coutant), nous avons progressivement augmenté la participation du tiers (le client) dans le raccordement".

Une augmentation également liée au fait que les marges sur le prix du mètre cube ont fondu au fil des ans.

Tous ces éléments ont fait que, de 1.041€ HTVA, le prix est passé "à 1.680€ en 2015". Et puis, "en 2020, nous avons revu en profondeur le prix du raccordement, en y intégrant deux nouveaux éléments. Premièrement, la gestion des terres excavées et le coût des deviseurs (ceux qui réalisent les devis). Ces deux éléments ont un impact de l'ordre de 500€". Résultat: aujourd'hui, le prix du raccordement est fixé à 2.830€ (donc plus de 3.000€ avec 6% de TVA), selon la CILE, qui rappelle qu'elle ne réalise "aucun bénéfice" sur ce prix. Pas de bénéfice, mais "pas de perte non plus, c'est le but", raison pour laquelle les prix de raccordements ont dû être augmentés.

La SWDE est deux fois moins chère: que dit la CILE ?

Nous avons contacté la SWDE, la Société Wallonne des Eaux, qui gèrent environ 1.000.000 de raccordements en Wallonie, contre environ 261.000 pour la CILE. "Notre prix est inchangé depuis de 2013, et il est de 1.384€ HTVA (donc 1.467€ avec 6% de TVA). Nous appliquons le principe du prix coutant", explique Benoit Moulin, porte-parole de la SWDE.

La CILE rétorque en disant que le prix de la SWDE est "un prix plancher", tandis que celui de la CILE (plus de deux fois plus cher) comprend les éventuels surcouts ("traversée de route, installation dans cave", etc), qui sont donc mutualisés, répartis sur l'ensemble des raccordements. "De plus, il y a l'installation d'un robinet permettant d'isoler l'alimentation de l'immeuble raccordé".

Lié à une mauvaise santé financière ? "En partie correct"

A ceux qui accusent la CILE de combler une mauvaise santé financière en augmentant le prix du raccordement, Marc Goffin répond qu'il y a "une partie correcte, car le prix de l'eau, donc le coût-vérité distribution, est bloqué depuis 2015. Donc c'est la 7e année que nous travaillons sur le même prix, qui n'a même pas été indexé. (Si nous avions pu adapter ce prix), nous serions avec un prix 10% plus élevé. Donc sur le chiffre d'affaire pour la distribution, qui est de l'ordre de 70 millions, c'est 7 millions d'euros que nous n'avons pas. C'est pour ça que tous les actes techniques connexes (dont les nouveaux raccordements) sont aujourd'hui self-supporting, donc ils doivent couvrir, par leur prix de cession, leur prix de revient".

La situation financière de la CILE, grâce à ces ajustements importants, reste saine, selon notre interlocuteur. "Avec un chiffre d'affaire de 140 millions d'euros, nous avons clôturé l'exercice 2020 avec un bénéfice de 700.000 euros".