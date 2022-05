Le prix du stationnement est multiplié par cinq les soirs de concert à Forest National: "Honteux", estime Anthony

Depuis janvier 2020, il faut payer cinq euros de l’heure pour garer sa voiture près de Forest National les soirs de concert, un prix jugé excessif par certains spectateurs. La commune bruxelloise de Forest justifie cette augmentation par une volonté de faciliter le stationnement des Forestois et Forestoises.

Venu à Bruxelles pour assister à un concert à Forest National, Anthony garde un goût amer de cette soirée du 26 avril. Motif de son mécontentement : le prix du stationnement qu’il juge exorbitant. Via le bouton orange Alertez-nous, l’habitant de Liège partage à quel point il était "impatient et excité" de participer au show de l’artiste français Eddy de Pretto. D’autant que l’événement a été "maintes fois reporté" en raison de la pandémie de covid.

Selon Anthony, "la plus grande surprise du jour n'était pas le cadeau offert par mon compagnon, mais bel et bien le prix des horodateurs aux alentours de la salle de concert". "Le prix passe de 1 euro à 5 euros de l’heure, lorsqu’il y a un événement, il est quintuplé", regrette-t-il.

Effectivement, la zone avoisinant Forest National est une zone événement. En clair, un tarif spécial de stationnement de 5 euros de l’heure s’applique lors des soirs de concert de 19h30 à 24h. Il existe une exemption pour les détenteurs d’une carte de dérogation valable à Forest : riverain, "sport", professionnel ou écoles et crèches, et les invités de résidents de la zone événement, si leur hôte a fait usage d'une carte riverain temporaire-visiteur.

On nous demande de faire vivre la culture, mais le portefeuille de la population doit trinquer

Anthony fait le compte : "Nous payons déjà une place de concert à environ 40 euros, à cela s’ajoute les frais de déplacements et pour finir, il faut quasiment payer une place supplémentaire pour pouvoir garer sa voiture. À 30 euros la soirée de parking, on attend au moins un minimum de surveillance et encore limite qu’on nous gare notre voiture".

Pour s’acquitter du tarif plus avantageux d’un euro de l’heure (avec gratuité à partir de 18h), le Liégeois s’est finalement garé à deux km de la salle de concert. Reste son incompréhension : "On nous demande de faire vivre la culture, de participer à des événements… mais encore une fois, le portefeuille de la population doit trinquer. Passer d’un à deux euros de l’heure est déjà une chose, mais cinq euros, je trouve que c’est tout simplement honteux".

La zone événement est active depuis janvier 2020, mais le tarif spécial de stationnement ne s’applique que lors des spectacles. La liste des rues concernées par cette hausse du tarif est consultable ici.

Depuis des années, les habitants avaient du mal à trouver des places de parking

Ces deux dernières années, il y a eu très peu de concerts organisés en raison de la crise sanitaire. La véritable reprise ne date que de quelques semaines. L’échevine de la Mobilité de Forest, Esmeralda Van den Bosch, assure que les autorités n’ont aucune idée des recettes que cette mesure générera. Elle dit aussi n’avoir pas reçu de plaintes des commerçants ou des riverains. Pourtant, deux pétitions ont été lancées par des citoyens, au moment du lancement de la mesure.

Esmeralda Van den Bosch indique également que cette zone a été mise en place dans le but de satisfaire les riverains : "Depuis des années, les habitants avaient du mal à trouver des places de parking". L’échevine ajoute que "les spectateurs préfèrent se garer gratuitement dans la rue plutôt que de payer 5 à 10 euros dans les parkings prévus à cet effet, qui sont actuellement sous-utilisés. Par cette mesure, la commune veut encourager les spectateurs à utiliser les parkings Stalle, Ceria et Audi, afin que les places de parking du quartier puissent être à nouveau utilisées par les Forestois.es".

Des solutions pour se rendre à Forest National

Le parking Audi est situé à un peu moins d’un km de la salle de concert et le prix pour la soirée est de 10 euros, mais il n’est pas toujours disponible. Le parking Stalle est à deux km de Forest National et il est accessible gratuitement. Celui du Ceria à environ cinq km.

À noter que le ticket d’entrée du concert est associé à un Event Pass, un ticket aller-retour gratuit pour voyager sur le réseau de la STIB et vous rendre en transports en commun à Forest National (depuis votre domicile ou un parking). Deux trams et quatre bus s’arrêtent à proximité du lieu de spectacles.