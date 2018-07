Le quartier "hyper calme" où vit Lionel à Chaudfontaine, bruyamment survolé depuis un mois: "D'où viennent tous ces avions?"

Un habitant de Chaudfontaine dit ne plus reconnaître son quartier. D'après lui, sa paisible zone d'habitation est quotidiennement survolée par des avions "au bruit monstrueux" depuis un mois environ. Quelle en est l'explication? La SOWAER, organisme dont la mission est d’assurer le développement des aéroports wallons tout en préservant la qualité de vie des riverains, livre sa réponse.

Le chant des oiseaux en guise de réveil, le bruissement des feuilles des arbres soufflées par un vent léger,... voici quelques petits plaisirs quotidiens dont profitait Lionel (prénom d’emprunt car il veut garder l'anonymat), un habitant de Chaudfontaine, jusqu’au mois dernier. Car depuis "4 à 5 semaines", son quartier auparavant très calme a des allures d’aéroport. "Plusieurs fois par jour, des avions traversent le ciel à basse altitude en faisant un bruit monstrueux!, explique-t-il par téléphone après nous avoir joints via notre bouton orange Alertez-nous. Mes voisins, ma famille, mes amis l’ont remarqué, on ne comprend pas ce qui se passe".

Lionel vit dans ce coin tranquille, situé à la limite de Beaufays, depuis 2 ans. "Parfois, c’est même trop calme", plaisante-t-il. Mais désormais, tout a changé. "Je connais pourtant bien la commune puisque j’y vis depuis 12 ans et je n’ai jamais vu ça auparavant". Comment expliquer la présence de ces avions? Nous avons posé la question à la SOWAER, Société wallonne des aéroports. Ses ingénieurs sont chargés d’étudier toutes les nuisances sonores dues à l’exploitation d’aéroports wallons.

D’après Pierre Bonmariage, conseiller environnement à la SOWAER, un changement de direction du vent serait à l’origine du phénomène. Explications.

Les avions décollent et atterrissent toujours face au vent, qu’ils soient petits ou grands

La faute à qui? "Au vent du nord"

Il y a une règle générale concernant les avions du monde entier: "Ils décollent et atterrissent toujours face au vent, qu’ils soient petits ou grands", éclaire Pierre Bonmariage. Cela veut dire que si le vent change de direction, les avions doivent adapter leurs décollages et atterrissages. En Europe de l’Ouest et en Wallonie, les vents dominants viennent à 80% du sud-ouest (estimation faite sur base annuelle, ndlr). "Cela veut dire que les avions, dans 80% des cas, décollent de l’aéroport de Liège en direction de Saint-Georges-sur-Meuse, et atterrissent en venant de Houtain-Saint-Siméon. Cela a peu d’impact en termes de nuisances sonores sur des zones telles que Chaudfontaine par exemple".

Mais ces derniers temps, le vent a tourné… "Depuis le mois de mai, on observe que les vents du nord sont plus fréquents qu’habituellement", révèle le conseiller à la SOWAER. Conséquence directe: "Dans ce cas, les avions passent dans une zone inhabituelle car leur sens est inversé, poursuit le spécialiste. Les avions atterrissent alors en venant de Saint-Georges-sur-Meuse et décollent vers Houtain-Saint-Siméon". Dans le premier cas, les avions survolent alors Chaudfontaine, et plus largement Beaufays, créant des nuisances sonores inhabituelles, comme le montrent ces relevés, en 2D, puis en 3D.







"De plus, j’ai vu sur nos relevés que des avions atterrissant à Maastricht ont également survolé la zone", ajoute Pierre Bonmariage.

"Je n’ai jamais vu un avion d’aussi près et avec un bruit si important", commente pour sa part Lionel.

"Il est tout à fait normal que monsieur s’interroge, étant donné que les avions sont en phase de décollage ou d’atterrissage: ils volent donc à basse altitude. L’absence de nuages ces dernières semaines les a rendus d’autant plus visibles dans le ciel", confirme Pierre Bonmariage.





Et à l’avenir?

Si Lionel a son explication, il veut aussi (et surtout) savoir si cette situation va durer. "Il est malheureusement impossible de répondre avec exactitude à cette question étant donné que les vents sont imprévisibles. La seule possibilité que nous avons est de consulter la météo au jour le jour", regrette la SOWAER. Mais que Lionel se rassure, ces vols inhabituels ne représentent que 20% des vols répartis sur l’année, d’après les calculs de l’organisme. Et la situation peut changer d’un jour à l’autre.





"Je voudrais acheter un bien là où il n’y a aucune nuisance sonore: est-ce possible?"

Plus largement, Lionel voudrait savoir quelles zones de la région sont survolées, risquent de l’être ou… de ne jamais l’être, si ce cas de figure existe. En effet, le riverain est à la recherche d’un endroit calme pour un projet bien précis. "J’envisage d’acheter un bien dans la région, alors je me demande où chercher!". Les ingénieurs de la SOWAER peuvent-ils aider à dénicher un petit coin de paradis au calme ? "C’est l’une des questions qu’on nous pose le plus souvent, reconnaît Pierre Bonmariage. Mais au vu de l’intensité du trafic aérien aujourd’hui, on peut potentiellement entendre un avion partout en Wallonie".

Pour ce faire une idée, il suffit de consulter le site Flight Radar 24, qui indique le trafic aérien en temps réel. Au niveau européen, puis belge, ces deux captures d’écran prises un jour de semaine en milieu d’après-midi, montrent effectivement un trafic particulièrement dense.









Tous les riverains peuvent prendre contact avec les ingénieurs de la SOWAER

Quant à l’importance des nuisances sonores, elle varie, bien entendu. A ce sujet, la SOWAR conseille aux riverains de prendre contact avec elle afin d’avoir des réponses personnalisées. "Certains pensent qu’ils nous dérangent, mais c’est l’inverse: notre rôle est de répondre à toutes leurs interrogations et d’encoder leurs plaintes. Lorsqu’ils viennent dans nos bureaux, nous leur montrons les cartes révélant le trafic dans leur région et tout devient plus clair et concret pour eux", conclut le conseiller.