Léonore, 28 ans, en couple avec un Brésilien: comment vit-elle l'affrontement de vendredi? (vidéo)

Au lendemain du succès rocambolesque des Diables Rouges contre le Japon et quatre jours avant la confrontation tant attendue contre le Brésil, nous avons bavardé quelques minutes avec Léonore en vacances à Valence en Espagne. La jeune femme de 28 ans, freelance en communication vit en couple avec un Brésilien depuis deux ans et demi à Prague en Tchéquie. Et pour compléter l'aspect international de leur duo, elle nous apprend qu'ils se sont rencontrés à... Budapest en Hongrie dans une entreprise belgo-brésilienne.

Le match d'hier ? "Hyper stressant", dit Léonore. "Je n'ai jamais vécu un match aussi intensément" ajoute celle qui a suivi la rencontre avec une vingtaine d'autres compatriotes. Place maintenant au bras de fer contre le Brésil. Cette grande supportrice qui a vu tous les matchs du Brésil et de la Belgique pronostique un 2-1 pour les Diables, même si, de son propre aveu, "elle est nulle en pronostic".

Les Brésiliens, eux, n'ont aucun doute: "Tous les Brésiliens que je connais sont sûrs qu'ils vont gagner vendredi. Ils ont l'habitude de gagner tout le temps... à part contre l'Allemagne il y a 4 ans", rapporte-t-elle. Les Latino-Américains ne sont toutefois pas en extase devant leur Selecçao: "L'équipe brésilienne n'est pas au top de sa forme un peu comme toutes les grandes équipes dans cette Coupe du Monde", pensent les Brésiliens, nous relaie Léonore.

La relation sera-t-elle tendue entre monsieur "Braziou" et madame "Allez les Diaps" vendredi soir ? Peut-être pendant le match mais, dès sa fin, l'un supportera l'équipe de l'autre, nous assure Léonore qui a d'ores et déjà prévenu son compagnon que si les Diables parvenaient à la finale, ils prendraient deux billets d'avion afin de la suivre ensemble au pays.