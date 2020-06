Les cuisines d'entreprises redémarreront-elles ce lundi 8 juin, comme les cafés et restaurants?

Le secteur de l'Horeca se prépare à reprendre son activité après plus de deux mois et demi de fermeture. Les restaurants d'entreprises pourront rouvrir, mais ne le feront pas tous.

Ce mercredi 3 juin, le Conseil national de sécurité a annoncé, entre autres, la réouverture du secteur de l'Horeca (hôtel, restaurant, cafétéria) pour le 8 juin, date du lancement de la phase 3 du plan de déconfinement. Avec pour exception, les salles de jeux (comme les casinos), les salles de banquet et de réception, qui ne pourront rouvrir que le 1er juillet. Les autres établissements de restauration tels que les cafés, les bars et les restaurants seront à nouveau ouverts, dans le respect d'une série de mesures de sécurité. "Qu'en est-il des cuisines collectives ?", nous interroge Patricia via le bouton orange Alertez-nous.

Des cuisines collectives fermées, sauf dans certains services essentiels

Dans le secteur du catering, Sodexo est l’acteur majeur en Belgique, avec plus de 50% de parts de marché. L'entreprise compte 700 clients dans le pays, dans différents domaines d’activités (entreprises, hôpitaux, maisons de repos, administrations, prisons et institutions). Hilde Eygemans, directeur de communication, nous indique que la société s'est alignée sur les règles d'application pour l'horeca, "à l'entrée du confinement comme à la sortie".

Une partie des activités de Sodexo a continué durant la période du confinement, dans les hôpitaux, prisons, maisons de repos et institutions. Dans certains restaurants d'entreprises, un service "à emporter" a fonctionné : sandwiches, salades, soupes... Une application, B by Sodexo, a été développée pour assurer le respect des mesures de sécurité Covid-19. Elle permet par exemple de consulter le menu, commander à l'avance et payer son repas. Environ 50 entreprises l’utilisent, et 50 autres ont manifesté leur intérêt, raconte Hilde Eygemans.



La fermeture d'un grand nombre de ses restaurants a eu un impact financier important sur les résultats de l'entreprise à court terme. Mais Sodexo est un poids lourd du marché des services sur lequel l'impact de la crise du Covid-19 reste limité à long terme.



"Beaucoup de restaurants d’entreprise resteront encore fermés"

À partir du lundi 8 juin, les restaurants d’entreprise pourront rouvrir "dans les mêmes conditions que celles reprises dans notre 'Guide pour un redémarrage sûr de l’horeca'", indique Chantal De Pauw, porte-parole du SPF Economie. "Dans l’attente – et sous réserve - de la publication des arrêtés", précise-t-elle.



Pour Sodexo, cette réouverture dépendra de leurs clients en question, note Hilde Eygemans : "Si une entreprise ouvre, nous sommes prêts pour la réouverture du restaurant, tout en respectant les mesures imposées par le gouvernement, bien évidemment. Pour les secteurs dits 'white collar' (cols blanc, employés de bureaux, Ndlr), le télétravail reste encore la norme, donc beaucoup de restaurants d’entreprise resteront encore fermés ou partiellement ouverts".