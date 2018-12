Les gilets jaunes belges ont-ils un hymne? Voici le rap de Draner, "le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner"

Florian est un jeune Liégeois de 21 ans qui a récemment rejoint les gilets jaunes. À côté de ça, il est aussi chanteur, sous le nom de Draner. Ce lundi, il a écrit un rap pour soutenir le mouvement citoyen. Il nous explique d'où lui est venue l'idée de la chanson, ce qu'elle raconte et son espoir de tourner le clip ce samedi pendant le rassemblement à Bruxelles.

C'est au hasard d'un reportage sur les gilets jaunes liégeois (à voir au bas de cet article) que nos journalistes Vincent Jamoulle et Thomas Decupere l'ont rencontré, au pied de la tour des Finances de Liège, son baffle à la main et son rap dans l'air. Le jeune homme nous a accordé une interview par téléphone.

"L'idée m'est venue de ma maman et de son copain. Un matin on s'est levé et à la télé, on était sur les gilets jaunes. J'avais déjà eu l'idée une semaine avant mais ils m'ont vraiment motivé et le son il s'est plié en 24h. J'ai pris le temps de bien écrire, j'ai fait que ça de la journée et le lendemain j'étais en studio pour l'enregistrer", raconte-t-il.





"A la place de rester chez moi, je préfère me rendre utile"



Lui qui fait de la musique depuis un an et a déjà 5 chansons disponibles sur Youtube (LIEN) et 15 textes préparés a rejoint le mouvement il y a 5 jours. "Là j'ai perdu mon travail. Je suis en recherche d'emploi et clairement, à la place de rester chez moi sans rien faire, je préfère me rendre utile pour le peuple." En plus d'être présent dans la rue, il a donc maintenant créé cette chanson, qui parle "des gilets jaunes, de ce qui se passe dans le monde, que les gens en ont marre de tout le temps payer, que les gens sont dans les rues, ils ont froid dans les rues. Même moi. Quand on se promène dans le froid c'est pas pour le plaisir, c'est pour que les choses bougent."



Prochaine étape : la sortie du morceau final, mixé, un clip, et le rassemblement des gilets jaunes de Bruxelles samedi. "Si je peux faire mon clip là-bas ça serait cool", glisse-t-il. Peut-être que samedi retentira dans les rues de la capitale les paroles de sa chanson "Gilet jaune", à écouter ci-dessous.



Le reportage que vous n'avez pas pu voir mardi



Voici le reportage de Vincent Jamoulle et Thomas Decupere de mardi, coupé durant le RTLINFO 19H en raison du début de la conférence de presse de Charles Michel en direct. Il y était question du fait que pour la première fois, une petite délégation de gilets jaunes avait convoqué la presse à Liège. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer à visage découvert par peur de représailles et ont à nouveau détaillé leurs revendications, et leur volonté, à terme, de mieux se structurer pour que le mouvement perdure.