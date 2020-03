"C’est du vandalisme gratuit": les locaux de la carrière de plongée saccagés ce week-end à Rhisnes

Les installations d’une carrière d’un club de plongée ont été la cible d'un cambriolage et de vandalisme à Rhisnes, en province de Namur. Les membres du club de Rixensart qui possède la carrière sont abasourdis.

Très mauvaise surprise ce dimanche pour le responsable et les affiliés d’un club de plongée de Rixensart. Les locaux de leur carrière situés dans le village de Rhisnes, à La Bruyère, ont été saccagés. Jacques, le responsable du club, a découvert avec stupéfaction les dégâts dimanche matin, en ouvrant la carrière : "Tout est cassé à l’intérieur, un extincteur a été vidé. Les panneaux de protection pour cacher les vitres ont été arrachés, une vitre a été cassée… "

"Cela a choqué tout le monde. Pourquoi un tel acte ? Détruire, mais pourquoi ?", s’interroge Frédéric, un plongeur, via le bouton orange Alertez-nous.







La zone de police Orneau-Mehaigne (Eghezée, Gembloux et La Bruyère) confirme une intervention dimanche matin concernant des faits de cambriolage et de vandalisme. "Les dégâts ont été constatés dimanche matin, mais les membres du club s’y sont rendus pour la dernière fois le 16 février, on ne peut donc dire avec certitude quand les faits sont arrivés", indique la zone.



"Il y a eu effraction, des boissons ont notamment été volées. Il y a aussi eu des dégradations dans la cuisine, du liquide a été versé dans le groupe électrogène", détaillent encore les forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte.



A l’heure actuelle, impossible d’évaluer l’étendue des dégâts, l’endroit était scellé hier car la police scientifique devait encore passer les lieux en revue ce lundi.







Les affiliés vont se mobiliser pour remettre les locaux en état



Le sentiment de Jacques : "Il y a de de la colère quand même… C’est du vandalisme gratuit, cela ne leur rapporte rien du tout et ils cassent", lance le responsable du club. Et un peu d’incompréhension aussi, car "on n’a pas pu voler grand-chose". Les installations sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Ce week-end, les membres vont se mobiliser pour remettre les lieux en état : "Tant que tout n’est pas refait, on ne pourra pas rouvrir. Samedi, on sera normalement entre 10 et 15 personnes à travailler".



Ce club de passionnés existe depuis deux ans. Il a déjà connu quelques incivilités: "Il y a parfois des baigneurs qui viennent quand on n’est pas là, de petits dégâts au bateau à l’extérieur mais rien d’une telle ampleur", confie Jacques.