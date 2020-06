Solène a contacté la rédaction de RTL INFO car elle se pose des questions sur toutes les belles promesses avancées par les membres de Nexyiu. Se faisant passer pour une plateforme regroupant un tas d'avantages liés à la consommation, ce concept italien, qui cherche forcément à grandir, n'est qu'un système pyramidal parmi d'autres.

Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises des systèmes pyramidaux, une vieille arnaque qui a trouvé un second souffle sur internet grâce aux réseaux sociaux et aux paiements en ligne. Que ce soit avec GetEasy en 2015, Bonofa en 2016, Questra en 2017, ou même avec une version "belge" (GTI-Net en 2018), les exemples ne manquent pas…

Nos mises en garde ont parfois aidé à faire tomber les masques, mais généralement, les personnes qui se cachent derrière échappent à la justice, qui ne fait pas de leur cas une priorité. Dès lors, ils réapparaissent avec un autre site, une autre arnaque, en changeant quelques photos et quelques mots, mais toujours avec le même système pyramidal.

Solène a contacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous car elle se pose des questions, et elle a bien raison.

2000€ pour accéder à des avantages un peu flous…

Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de Nexyiu. Logique: c'est une "entreprise" italienne, qui a de nombreux points communs avec les arnaques que nous avons déjà évoquées. "Nexyiu se présente avec un but, celui d'offrir plus de pouvoir d'achats aux familles. La plateforme a été créé il y a 18 mois environ en Italie, où on l'appelle une 'communauté d'achat'. Elle commencerait à s'implanter en France (surtout les DOM-TOM), en Espagne, en Grèce ainsi qu'en Belgique", nous a expliqué notre témoin de 24 ans.

Effectivement, sur le site de Nexyiu, on retrouve un tas de produits et services liés à la consommation: achats, vacances, voitures, téléphonie, assurance, etc (voir copie d'écran ci-dessous). En temps de crise, c'est un argument convaincant.

Pour y accéder, il faut évidemment devenir membre. "Ils orientent principalement vers les packs Family à 1.999€", et en contrepartie, durant 3 ans, on accède à tous ces avantages: "un chèque vacances de 1.000 euros, une réduction sur une nouvelle voiture, des bons d'achats Amazon, Decathlon, etc… C'est rentabilisé en un an", selon Solène qui a fait ses calculs.

Un système pyramidal typique

C'est assez typique dans le cadre d'un système pyramidal: on inonde les gens avec des avantages en tous genres. Dans le cas de Nexyiu, il y a même une boutique en ligne, Avyium, sur laquelle les membres ont des prix négociés. "Une sorte de nouvel Amazon, ils garantissent que d'ici quelques années, ce sera un concurrent direct". Mais pour l'instant, ils ne vendent que du café…

Derrière cette avalanche de produits et services, il n'y a souvent que du vent. Des sites web à moitié vides. La seule chose qui est généralement authentique, c'est la carte de crédit brandée 'Nexyiu', parce qu'elle est nécessaire pour gérer les flux d'argent des nouveaux 'membres'.

Car en réalité, comme dans tout système pyramidal, l'argent ne vient que des nouvelles inscriptions, et remonte la pyramide, jusqu'à ses créateurs: des commissions sont données à tous les échelons, ce qui motive les membres à en trouver des nouveaux.

Les escrocs au sommet consacrent une partie de cet argent sert à faire tenir debout le cirque, pour convaincre de nouveaux membres: il y a donc sûrement d'authentiques bons de réduction, par exemple.

Ils sont plus discrets qu'auparavant: "WhatsApp et Zoom"

Au fil des ans, les systèmes pyramidaux, dénoncés par de nombreux médias dont RTL INFO, ont acquis une mauvaise réputation. Les nouvelles arnaques montées par quelques escrocs sont donc plus discrètes.

Habituellement, Facebook est un très bon moyen pour recruter et convaincre de nouveaux membres, à grands coups de 'Prenez votre vie en main', 'Ne ratez pas cette opportunité unique'.

Cependant, même si sur le site de Nexyiu on trouve (en italien) les détails de la 'couverture' utilisée pour cacher le système pyramidal, sur les réseaux sociaux il n'y a pratiquement aucune trace de ce montage financier.

Si Solène a des détails supplémentaires, c'est parce que "une amie de ma maman lui en a parlé, elle s'était inscrite et elle essayait de lui faire souscrire un abonnement". Intriguée, notre témoin a pris contact avec cette amie. "Elle m'a fait entrer dans plusieurs groupes WhatsApp, et parmi les membres, il y a les personnes 'en charge' de Nexyiu France et Italie. J'ai accès à tout ce qu'ils mettent dans ces groupes. Pour communiquer et expliquer, ils font généralement des réunions Zoom (visioconférence)" avec des personnes intéressées.

C'est là qu'elle a appris les détails, notamment sur "la partie business du site, les recrutements: il suffit de recruter une personne pour commencer, puis en fonction du nombre de personnes recrutées, nous avons accès à différents paliers de rémunérations. C'est ce que promet Nexyiu, et les gens y croient dur comme fer. C'est en train de prendre une ampleur considérable".

"Moi-même, j'ai voulu y croire"

Solène a bien fait de se méfier. "Je soupçonne cette histoire d'être une arnaque de Ponzi (l'autre nom du système pyramidal), très bien déguisée avec énormément d'arguments pour pouvoir y croire

Et elle a raison, même si elle failli craquer. "Moi-même j'ai voulu y croire".

D'ici quelques semaines, quelques mois, le château de cartes va s'effondrer, comme à chaque fois. Sans nouvelles recrues, il n'y a plus d'argent frais: les membres commencent à se poser des questions, les fondateurs s'évanouissent dans la nature.

Les seuls vraies victimes, au final, sont les personnes qui achètent un "pack" à 2.000 euros vers la fin de l'histoire, car elles ne toucheront jamais la moindre commission, ne recevront pas le moindre bon d'achat…