Mady, 83 ans, privée de téléphone depuis trois semaines suite à un orage: un cas compliqué selon Proximus

Il arrive que des intempéries endommagent les lignes téléphoniques et que certaines personnes se retrouvent sans moyen de communication. C'est le cas de Mady, une dame âgée qui vit dans un hameau de l'entité de Libin. Pendant trois semaines, elle n'a plus eu accès au téléphone.

Mady, 83 ans, vit dans le petit hameau de Lesse, dans l’entité de Libin, à quelques kilomètres de célèbre village de Redu, en province de Luxembourg. Un endroit assez isolé, donc. Et depuis trois semaines, elle est privée de téléphone. "Depuis le 9 août, suite à un orage, elle se retrouve sans téléphone. Elle a immédiatement contacté Proximus. On lui répond qu'ils passeront le 17 août. Je trouve cela déjà bien long", nous a écrit Nora, sa fille scandalisée par la situation, via le bouton orange Alertez-nous.

Plus d'une semaine pour obtenir un rendez-vous avec un technicien, est-ce normal ? "Non, ce n’est pas le timing habituel. Nous avons des délais d’intervention plus longs liés aux orages violents et au surplus de volume de travail qu’ils ont causés", explique Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus. "Nos équipes sont surchargées suite aux orages, ils travaillent en soirée jusqu’à 20h et samedi la journée", précise-t-il.





Un parcours du combattant



Le premier délai annoncé ne va d'ailleurs faire que s’allonger. Après l’appel de Mady et le rendez-vous fixé, Proximus recontacte la dame âgée et lui explique que sa coupure de téléphone est due à un problème de câbles extérieurs et qu’ils ne passeront donc pas chez elle. Commence alors un parcours du combattant pour sa fille qui tente de les contacter pour en savoir plus. "J'essaye de les contacter par téléphone et tombe sur un message enregistré disant que cette zone est en effet en dérangement. Je les contacte par mail. Ils sont sensés répondre dans les 48h. Jamais de réponse. Puis, je les contacte par "chat". On me dit que c'est un problème d'infrastructure, de câbles extérieurs, que cela prend son temps et qu'ils font tout le nécessaire pour résoudre le problème au plus vite", énumère-t-elle.





"Je ne comprends pas comment on peut laisser des gens aussi longtemps sans téléphone"



Le 30 août août, la situation n’at toujours pas évolué. Pour Nora, il est inadmissible de laisser une personne âgée sans téléphone pendant aussi longtemps. "Je trouve cette situation vraiment inacceptable et scandaleuse ! Je ne comprends pas comment on peut laisser des gens aussi longtemps sans téléphone. Surtout une personne âgée de 83 ans, habitant seule, et ne pouvant plus se déplacer comme elle veut. Le téléphone est un moyen de communication important et indispensable pour elle", insiste-t-elle.



"Ils m'ont expliqué que c'était une panne très compliquée, avec des problèmes à plein d'endroits"



Selon Proximus, le cas de Mady est malheureusement compliqué. "La réparation prend du temps à cause de la surcharge de travail et la complexité des dérangements qui sont la conséquence des coups de foudre. Certains câbles ont brûlé à trois ou quatre endroits à la fois", indique Haroun Fenaux.

Il semblerait que les techniciens de l'opérateur aient en effet bien travaillé pour trouver une solution. "Hier, en rendant visite à ma mère et faisant des courses avec elle, je suis tombée sur trois véhicules de Proximus et des hommes bien actifs au centre du "village". Je me suis arrêtée et ils m'ont expliqué que c'était une panne très compliquée, avec des problèmes à plein d'endroits. Mais avant la fin de la journée, le téléphone remarchait, enfin, après 3 semaines !!", s'est réjoui Nora, le 31 août, rassurée que sa maman puisse de nouveau se servir de son téléphone.