Marina, une Française installée en Belgique: "Les Belges sont bien chauvins aussi"

Marina a quitté Lyon et son pays la France pour recommencer une nouvelle vie en Belgique. C'était il y a 7 sept ans. "L'amour donne des ailes" dit cette femme installée avec son compagnon à Floreffe en province de Namur. Elle nous a écrit via le bouton orange Alertez-nous à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre la Belgique et le France. À la façade de leur maison, un drapeau belge et un drapeau français côte à côte. Elle, "pure Française", supportera les Bleus et son homme, "pur Belge", les Diables: "Ça va être chaud entre nous", prédit Marina. D'autant qu'au vu des rencontres des deux équipes dans les tours précédents, elle s'attend à un match très serré. "Ça va être dur, ça va aller aux prolongations", pense-t-elle. Et d'ici le match, elle continuera à les moqueries du pays hôte. "J'en prends pour mon grade de tous les côtés (certains avec humour et d'autres non)", confie-t-elle, trouvant les Belges "bien chauvins aussi". "On dit que les Français sont chauvins mais les Belges aussi un petit peu, non?", interroge-t-elle. Chez elle, l'heure sera à la fête ce mardi soir et une seule chose comptera: "Que le meilleur gagne!"