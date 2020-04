Mario n'a pas pu payer en liquide dans deux supermarchés: pourtant "j'ai vu qu'il était interdit de refuser le cash"

Ce vendredi, Mario affirme n'avoir pas pu payer en liquide aux caisses de deux magasins, respectivement des enseignes Lidl et Spar (Colruyt Group) dans la périphérie de Bruxelles. "J’ai été faire mes courses aujourd’hui. Je ne comprend pas que Lidl et Spar m’aient refusé le paiement cash pour me dire que tout paiement était depuis un bout de temps électronique. Je n’avais pas ma carte de banque avec moi car je suis habitué à payer comptant", a raconté ce client mécontent via notre bouton orange Alertez-nous. Contactées par nos soins, les deux enseignes ont rappelé que le paiement par carte, et même le paiement par carte sans contact (sans encoder son code), était fortement recommandé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, mais qu'il n'était pas obligatoire. Une règle qui avait déjà été stipulée récemment par la fédération des commerces Comeos (Coronavirus en Belgique: les magasins peuvent-ils refuser l'argent liquide ?). Un commerce ne peut pas refuser un paiement en liquide. La crainte de contagion et le stress intense auxquels sont soumis les commerçants et le personnel de la grande distribution expliquent sans doute ces situations qui restent rares.

