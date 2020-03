Michel le juge trop cher à Châtelet: découvrez le précompte immobilier dans votre commune

Michel Luyckx a acheté une surface commerciale dans le centre-ville de Châtelet, près de Charleroi. En décembre, il a reçu la facture de son précompte immobilier au montant qu'il juge démesuré. Et incompréhensible selon lui alors que la commune souhaite redynamiser son centre-ville.

Les propriétaires d’un immeuble doivent payer un impôt régional chaque année : le précompte immobilier. Dans les grandes lignes, il est calculé à partir du revenu cadastral qui est défini suivant la qualité du bien immobilier (situation, superficie, qualité du chauffage, nombre de chambres...).

En plus de la région, la province et la commune demandent également une somme d’argent aux propriétaires. On parle de centimes additionnels par euro. Ainsi, par exemple, Châtelet prend 2.800 centimes additionnels, ce qui signifie que pour chaque euro réclamé par la Région, la commune prendra 28 euros (puisque 1 euro = 100 centimes) de plus. Vous trouverez au bas de cet article le niveau du précompte immobilier (en centimes additionnels) pour chaque commune de Wallonie.

La somme demandée par la commune mais aussi la province est beaucoup plus importante que celle demandée par la région wallonne ou bruxelloise. Ainsi en 2018, le précompte immobilier prélevé en Wallonie s'élevait à 1 milliard 583 millions d'euros avec la répartition suivante: 37 millions pour la Région, 589 millions pour les provinces et 957 millions pour les communes. Ce précompte immobilier s'avère donc dans les faits un impôt local. Et il est très important pour les finances communales.

Michel qui a acquis une surface commerciale dans le centre de Châtelet, s'est étranglé de stupeur en voyant le montant qu'il aurait à payer. "Près de 3.000 € de précompte immobilier pour 2019", nous a-t-il rapporté via le bouton orange Alertez-nous. "Comment voulez-vous que les commerçants arrivent à redévelopper le centre-ville de Châtelet ?", demande Michel qui sait toutefois que Châtelet ne fait pas exception en matière de centre-ville en difficulté: "C'est partout pareil !", reprend-il.

Cet homme nous raconte avoir géré une institution pour enfants autistes pendant plusieurs années à Bruxelles. Il a décidé de changer d’air en s’installant à Châtelet. "Il y a là un centre-ville qui me plaît. Les gens sont sympathiques et il y a moyen de redynamiser le cœur de cette ville", dit-il. Il a acheté un vaste immeuble situé dans la Rue de la Montagne, en plein centre. "C’est un bâtiment de 600 m². Ça donne de la place pour les activités culturelles et sociales que je veux développer", expose celui qui déclare vouloir mettre à disposition son bâtiment pour des activités variées allant du vernissages aux garderies d’enfants autistes en passant par des événements de rencontre entre concitoyens. En ce moment, Michel rénove son bien au fur et à mesure de ses moyens, nous précise-t-il.

Michel a acheté cet immeuble en décembre 2018. En 2019, il a donc reçu le premier précompte immobilier de son nouvel immeuble. "2.936,94 € au total" dont plus de la moitié ira à la commune: "La région wallonne me demande 61,25 €, la province de Hainaut me demande 1.160,69 €, la commune de Châtelet me demande 1.715 €", détaille-t-il.

Partout en Wallonie, le précompte immobilier tend à augmenter

Selon lui, pour aider les commerçants à dynamiser le centre-ville, il faudrait que les communes fassent un geste. "Pourquoi ne pas diminuer ou supprimer ce précompte ? Ça donnerait un peu d’air aux commerçants qui décident de s’implanter", suggère-t-il.

Châtelet offre une importante réduction de taxes pour les commerces

Que répond la commune ? "Nous avons réduit les taxes d'une moyenne de 20 % le 25 novembre 2019. C'est une moyenne, les petits commerces ont profité d'une diminution plus importante que les grands. Les surfaces commerciales inférieures à 400 m² ne doivent plus payer de taxes sur l'implantation commerciale. D'autres taxes ont également été diminuées", avance Clément Rosseel, le porte-parole de la commune. Châtelet serait une des seules communes à avoir fait un aussi grand pas vers le commerce de proximité.

Mais pas touche au précompte immobilier, vital pour les finances de la commune

Mais le précompte immobilier, lui, ne serait être abaissé, annonce notre interlocuteur: "Le précompte immobilier équivaut à 16 % de notre budget. Il est impossible de s'en passer sans une aide de la région ou un impact sur les citoyens", explique le porte-parole. "La région suggère un pourcentage maximum pour les communes. C'est ce pourcentage que nous suivons. Nous sommes dans la moyenne supérieur, mais il existe d'autres communes qui dépassent ce pourcentage suggéré. Partout en Wallonie, le précompte immobilier tend à augmenter", poursuit-il.

La récrimination de Michel, une plainte isolée selon l'association des commerçants

L’association des commerçants de Châtelet compte 35 commerces. "On organise des activités assez souvent en collaboration avec la commune pour que le centre revive", explique Salvatore Paci, le président de l’association. "En ce qui concerne le précompte immobilier, personne ne m’a fait part de son inquiétude. C’est un sujet qui n’a jamais été énoncé lors de nos réunions. Ce sont surtout les taxes spécifiques aux commerçants qui sont un problème récurrent énoncé par les commerçants", poursuit-il.

"Châtelet n’est pas la seule à voir son centre se vider. C’est généralisé en Wallonie, car les consommateurs vont vers les surfaces commerciales et du coup les gros commerces aussi", analyse Salvatore. C'est pour cela que la commune a décidé d'agir en diminuant les taxes. "Le fait de s'attarder sur une diminution des taxes et pas du précompte immobilier, ça permet de favoriser les commerces de proximité", indique le porte-parole de la commune.

En Belgique, seules les communes qui n'ont pas de problème de budget semblent pouvoir se permettre d'agir sur le précompte immobilier. À Lasne, commune aisée du riche Brabant wallon, l'habitant verse deux fois moins qu'à Châtelet. Et à Knokke, La Panne et Coxyde sur la côte belge, on ne vous demandera... rien. Il est clair que cela aide les commerçants, mais cela ne focalise pas l'aide sur les petits commerçants.

"La seule chance pour lui d'échapper à ces 3.000 €, c'est de s'installer comme ASBL. Il pourra obtenir une exonération de son précompte immobilier", signale le porte-parole de la commune.

PRÉCOMPTE IMMOBILIER PAR COMMUNE EN WALLONIE (2019)

(Source: Portail des Pouvoirs Locaux)

Vous voulez voir aussi l'évolution du précompte immobilier entre 1990 et 2019 ? Cliquez ici