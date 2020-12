Plus de 300 illuminations: Patrick et Georgette ont à nouveau transformé leur jardin pour Noël à Jette (vidéo)

Patrick Roisin et Georgette Berton, un couple de fleuristes jettois, fraichement retraité, illuminent leur jardin chaque année depuis 20 ans pour les fêtes de fin d'année. Il leur faut environ trois semaines de travail pour l'installation. Il y a entre 300 et 320 illuminations dans leur jardin. Ce sont des illuminations LED qui ne consomment pas forcément beaucoup d'énergie. Le jardin de Patrick et Georgette est devenu une véritable attraction chaque année dans le quartier. Leur famille, les proches, les voisins et leurs enfants sont ravis d'y venir mais cette année, vu la situation sanitaire, personne ne pourra en profiter.... D'où l'idée d'en faire profiter tout le monde avec la diffusion de leurs images.