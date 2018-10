Un hangar à pommes de terre pourrit la vie de riverains à Erquelinnes: "Ça fait un bruit insupportable qui nous empêche de dormir"

Depuis deux ans, à Erquelinnes dans le Hainaut, les habitants se plaignent d'un bruit sourd et fort durant la nuit. Il provient d'un hangar de stockage et refroidissement de pommes de terre. Chaque année, entre octobre et novembre, les ventilateurs tournent à plein régime la nuit pour garder les pommes de terre au frais, et ce au détriment du sommeil de certains habitants

Un riverain se plaint de nuisances sonores à Erquelinnes dans le Hainaut. Derrière son domicile se trouve le zoning industriel de Solre-sur-Sambre. Depuis peu, le bruit des ventilateurs d'un hangar à pommes de terre perturbe la quiétude du coin. "C’est un petit zoning industriel qui était très calme jusqu’à il y a deux ans. Mais en 2016, un hangar de stockage de pommes de terre s’est installé. Il fonctionne une partie de l’année seulement pour refroidir les patates issues de la récolte. Mais ça fait un bruit insupportable, un bruit sourd très fort qui nous empêche de dormir. Déjà l’année dernière ce bruit était insupportable d’octobre à mi-novembre. Là, ça fait une dizaine de jours que ça a repris, c’est très fort de nouveau. Ces trois derniers jours ont été les pires. J’ai envoyé un message à un échevin, j’espère que ça va faire bouger les choses", témoigne-t-il via notre bouton orange Alertez-nous.

Excédé par les faits qui se répètent pour la seconde année consécutive, le bourgmestre David Lavaux a pris contact cette semaine avec la direction de la prévention des pollutions de Wallonie. "Ils vont mesurer le bruit. Il va falloir vérifier le permis d’exploitation de ce hangar, vérifier les heures et les normes de bruit. Je me suis rendu sur place la semaine dernière et c’est vrai que le bruit est extrêmement fort."

À présent, il revient donc à la direction de la prévention des pollutions de mener son enquête. Celle-ci pourrait ne pas être simple. "Ça risque d’être compliqué, commente David Lavaux, parce que l’exploitant n’est pas très réceptif."

L’année dernière, lorsque le bruit s'était manifesté pour la première fois, une piste avait été évoquée pour diminuer les nuisances en insonorisant les ventilateurs. Ça n’a manifestement pas été fait. "Si l’exploitant ne respecte pas les normes et heures de bruit, c’est à lui de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas devoir fermer son hangar", menace le maïeur.

Contactée par nos soins, l’entreprise Vervaeke en charge de ce hangar n’a pas donné suite. En outre, elle est déjà dans le giron de la police wallonne de l’environnement pour certains manquements au permis d’exploitation qui auraient pu causer la mort de millions d’abeilles en mai dernier. Il manquerait notamment certains documents administratifs obligatoires.