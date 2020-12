Panne d'électricité à Evere: "Grosse courses de Noël dans le congélateur, malheureusement tout va passer à la poubelle"

Une panne d'électricité s'est produite cette nuit dans plusieurs rues de la commune d'Evere en région bruxelloise. Elle a duré plus de 4 heures pour une habitante qui nous a contactés, désemparée, via le bouton orange Alertez-nous. Ces deux congélateurs à l'arrêt pendant de nombreuses heures, ce qu'elle avait acheté pour le repas de Noël va devoir être jeté, selon elle. "Grosse courses de Noël dans le congélateur, malheureusement tout va passer à la poubelle", regrettait-elle.

"Ma fille était en train d'étudier pour son blocus. Puis, paf, plus de lumière, plus de wifi, plus rien. C'était le noir total dans tout le quartier. J'ai un grand et un petit congélateur. Après 4 heures 30 sans tourner, le petit était complètement décongelé. Je n'ai pas été voir le grand. Tout va être pour la poubelle. Il y avait plein de bonnes choses à manger pour les fêtes et tout va valser à la poubelle. Je n'ai plus qu'à aller faire les courses", a-t-elle raconté à notre journaliste Emma Gouaille qui l'a appelée.