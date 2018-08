Paolo et son fils Pierre surpris par un requin bleu à Palma de Majorque (VIDEO): faut-il en avoir peur?

Des vacanciers belges ont été approchés de très près par un requin lors de leur baignade dans la mer Méditerranée à Palma de Majorque le 2 août dernier. Paolo et son fils Pierre, qui ont vécu une expérience "impressionnante", nous ont envoyé leurs photos et vidéos afin de pouvoir identifier cette espèce et ensuite pouvoir déterminer si l'animal est dangereux pour l'homme.

Paolo, un habitant d'Herstal (dans la province de Liège), a immortalisé un moment pour le moins saisissant sur une plage à Palma de Majorque en Espagne. Alors qu'il était en train de nager avec son fils Pierre (14 ans), il a soudainement aperçu un requin qui se déplaçait à à peine quelques mètres de lui.

L'homme de 42 ans raconte être très rapidement sorti hors de l'eau, ne sachant pas si le squale représentait ou non un danger pour lui. Habitué à partir en vacances dans cette ville balnéaire, c'est la première fois qu'il a pu observer de près cet animal.

"C’était assez impressionnant. Il avait une bonne taille et devait mesurer plus d'1m50", estime cet indépendant dans le secteur des alarmes. "Il était tout près de nous et nous avons vite dû tous sortir de l’eau."





"Nous étions dans une crique et le requin semblait vraiment bloqué"



Il raconte ensuite la scène "surprenante" qui s'est déroulée devant lui. "J’ai commencé à filmer le requin pendant que des gens se mettaient dans l’eau pour le sauver. Je me suis dit que quelqu’un allait se faire attaquer", poursuit-il.

"Dans un premier temps, plusieurs personnes l’ont poussé sur la plage avec un des maîtres-nageurs qui était présent sur place. Puis, une dame est intervenue et s’est jetée à l’eau avant de tirer le requin par la queue pour le remettre le plus rapidement possible à l’eau. J’étais surpris de voir ça et il a fallu l'intervention d’un petit bateau pour tirer l'animal vers le large. Nous étions dans une crique et le requin semblait vraiment bloqué."





"Il se rencontre très rarement près des côtes"



Aucune attaque n’a donc eu lieu, alors que certaines personnes, selon Paolo, n'ont pas hésité à s'approcher de l’animal marin. Mais de quelle espèce de requin s'agit-il? Est-elle dangereuse pour l'homme?

Nous avons posé ces questions au spécialiste Manu Potin, qui est en charge des soins au Sea Life. Sur base d'une photo, il a pu identifier un requin bleu (Prionace glauca), qui ne représentait dans ce cas-ci "peu de danger" pour l’homme. "Il s’agit d’un mâle relativement petit et donc très certainement jeune. A cette taille, il ne représente que très peu de danger pour l’homme. Il se nourrit essentiellement de poissons, calamars et oiseaux marins", explique le spécialiste.

Une espèce de requin qui fréquente la Méditerranée mais qui se retrouve "très rarement" près des côtes, précise Manu Potin. "Le requin peau bleue ou requin bleu est un grand voyageur, un nageur infatigable. Il fréquente la mer Méditerranée ainsi que tous les océans tropicaux et subtropicaux. Toutefois il se rencontre très rarement près des côtes. Dans ce cas, il s’agit généralement de jeunes individus.



Vivent-ils toute l’année en Méditerranée ou migrent-ils?

Sommes-nous donc susceptibles, comme Paolo, de tomber nez à nez avec ce type de squale en Méditerranée tout au long de l'année?

Selon Manu Potin, il n'est pas si surprenant de le retrouver dans cette région du monde, mais cet animal est "un grand voyageur, rapide. Il n’effectue pas vraiment de migration mais ne reste pas dans les mêmes eaux très longtemps."

L'animal marin peut par ailleurs généralement être aperçu en solitaire même "s'ils peuvent très certainement aussi être aperçus en groupe", indique Manu Potin.

De son côté, Paolo gardera lui finalement un bon souvenir de cette expérience, qui restera certainement un des moments forts de ses vacances en Espagne.